Почувствуют все: Путин пообещал грозный ответ на трагедию с Ил-20
Президент прокомментировал инцидент со сбитым военным самолетом после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По словам Путина, ответные действия будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов в Сирии.
Глава государства также призвал серьезно разобраться в произошедшем и призвал не сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24.
"Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", – приводит слова Путина РИА Новости.
Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я приношу соболезнования близким погибших.
Напомним, что 17 сентября российский военный самолет, выполнявший радиоразведку, был сбит сирийскими ПВО. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, и по ним был открыт огонь с земли. Израиль предупредил российских военных за минуту до своей операции и, по сути, подставил наш самолет под ракетный удар. В результате погибли 15 российских военнослужащих.
Израиль обвинил в катастрофе Ил-20 Иран и Сирию: https://t.co/iZvAP6q29s#Ил20 #Израиль #F16 pic.twitter.com/UVeDQkRroW— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 18 сентября 2018 г.
В Минобороны России отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, так как их пилоты не могли не видеть заходящий на посадку Ил-20. В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия, заявили в военном ведомстве.
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