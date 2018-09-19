Украинцы затравили мать погибшего военного с Ил-20
Женщина разместила запись на своей странице в Facebook. Это был настоящий крик отчаяния убитого горем человека. "Люди, у меня сын погиб на Ил-20 в Сирии, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору", – написала мать погибшего.
В комментарии к посту многие пользователи принялись утешать и успокаивать женщину, высказывать ей слова поддержки. Но нашлись и те, с позволения сказать, люди, которые принялись оставлять под запись глумливые и циничные комментарии.
Особенно "отличись" украинцы, которые радуется каждому происшествию, связанному с Россией. Диванные циники стали вспоминать Донбасс и Крым, утверждая, что убитая горем мать в ответе за произошедшие там события.
Мать подполковника Александра Алешина, погибшего после крушения ИЛ-20 pic.twitter.com/dqI9Pr8NKm— Тот самый Нельцер (@nelzer07) 19 сентября 2018 г.
Так, комменаторы напомнили ей, что ее супруг, также военный, был в составе контингента российской армии в Крыму в 2014 году. Гибель сына, заявили украинцы, стала "возмездием" за события четырехлетней давности.
Другие не поленились досконально изучить страничку женщины в социальной сети, обнаружив, что та публиковала сообщения о вине Украины за сбитый в 2014 году в небе над Донбассом Boeing Малайзийских авиалиний. "Карма", - написал в своем Twitter пользователь Ray.
Карма.— Ray (@Ray_net_ua) 19 сентября 2018 г.
Мать погибшего на Ил-20 подполковника ВКС РФ Алешина 17/09 публиковала фейки МО РФ про то что #MH17 якобы сбила Украина, а не террористы Путина. Примечательно, что он был генеральский сын, а его родители при СССР жили в Киеве. pic.twitter.com/d7IGjP9HnH
"Ей плевать на сына и что он делал в Сирии", – пишет в свою очередь Татьяна Мирошниченко. "Баба, не ори. Нарожай еще!" – комментируют другие. Из-за нападок потерявших всякие представления о морали украинцев женщина была вынуждена удалить запись.
Напомним, самолет Ил-20 российских ВКС был сбит вечером 17 сентября в момент возвращения на авиабазу Хмеймим. Погибли все 14 человек, находившиеся на борту. В Минобороны России вину за катастрофу возложили на израильских летчиков, которые прикрывались от сирийских ПВО российским самолетом. В Тель-Авиве в ответ заявили, что ответственными за катастрофу себя не считают, переложив вину на Сирию и Иран.
С заявлением о случившемся выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Москва готовит ответные действия в связи с трагедией. По словам верховного главнокомандующего, они будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов военной инфраструктуры в Сирии.
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