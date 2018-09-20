В Госдуме широко обсудят проблемы в сфере образования

На Охотном Ряду пройдут большие парламентские слушания о проблемах в образовательной сфере. С соответствующим поручением в четверг, 20 сентября, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



В ходе пленарного заседания представитель компартии Олег Смолин предложил расширить национальный проект "Образование". Парламентарий заявил о необходимости дополнения его федеральными проектами о здоровье детей, статусе педагога и другими.

Вячеслав Володин назвал поднятые коллегой вопросы очень важными и актуальными. "Давайте с вами по этим вопросам договоримся. Проведем большие парламентские слушания, попросим Ивана Ивановича Мельникова (первый вице-спикер Госдумы. – Прим. ред.) вместе с комитетом подготовить их и, соответственно, вынести на обсуждение тему, которую сегодня поднял Олег Николаевич Смолин", – сказал председатель нижней палаты.

Проводить большие парламентские слушания по обсуждению наиболее важных и актуальных проблем – стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого созыва. В них принимают участие не только депутаты, но и члены правительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простые граждане.





В июле прошлого года по инициативе Вячеслава Володина на Охотном Ряду широко обсудили проблемы долевого строительства. В слушаниях приняли участие граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, представители профильных министерств и Центрального банка. По итогам обсуждения была создана рабочая группа, куда вошли члены всех фракций нижней палаты.

Также законодатели провели парламентские слушания с участием заинтересованных граждан по вопросу реализации программы реновации ветхого жилого фонда в Москве. В обсуждении принял участие мэр столицы Сергей Собянин, а также около 300 жителей хрущевок, чьи дома попали в программу. Они смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои замечания.





На больших парламентских слушаниях обсуждалось и развитие цифровой экономики в России. В феврале этого года на Охотном Ряду собрались представители правительства и крупного бизнеса, которые вместе с депутатами обсудили формирование в нашей стране экономики нового типа. Кроме того, Госдума провела парламентские слушания по проекту закона о курортном сборе, диверсификации военно-промышленного комплекса и другим актуальным вопросам.

А месяц назад состоялись большие парламентские слушания по настройке пенсионной системы. По их итогам также была создана рабочая группа с участием экспертов и представителей правительства. Она занялась комплексным рассмотрением вопросов настройки пенсионного законодательства.