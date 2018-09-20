Красотки взяли в окружение обаятельного Путина

Президент России выступил с речью в защиту прав женщин на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Дамы проявили живой интерес к главе государства, пожелав с ним сфотографироваться.

Владимир Путин заявил о необходимости избавиться от гендерного неравенства и карьерных ограничений для представительниц прекрасного пола. Он уверен, что это даст развитие всей человеческой цивилизации.

Вместе с тем президент признал, что стереотипы и карьерные ограничения еще существуют. Он добавил, девушки должны иметь возможность получения образования и открытия бизнеса, передает EG.ru.

Примечательно, что в ходе форума диктору более пяти минут пришлось просить женщин занять свои места. Сделать это было непросто, поскольку дамы хотели сфотографироваться с Владимиром Путиным.

Владимир Путин выступил на Евразийском женском форуме, после чего его участницам предложили сфотографироваться с президентом: Было непросто pic.twitter.com/NAwI6XFGmR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 сентября 2018 г.

Произошедшее прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. "На женском форуме дамы окружили Путина и не выпускают. Первый раз такое вижу. Ведущий уже раз двадцать громко потребовал: 'Лейдиз! Плиз тейк е ситс!' Но не на тех напал! Охранников жалко (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Симоньян.

В свою очередь президент России заявил, что в нашей стране особое, трогательное и искреннее отношение к женщинам. "Защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание", – цитируют Путина РИА.

Форум официально открылся 20 сентября. Для участия в мероприятии зарегистрировались представители из 117 стран, около двух тысяч делегатов.