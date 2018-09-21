Тайна собора в Солсбери: о чем умолчали "отравители" Скрипалей

Александр Петров и Руслан Боширов, назначенные Лондоном "отравителями" Скрипалей, в беседе с главредом RT не упомянули о главной достопримечательности собора в Солсбери. Это насторожило российского журналиста Владимира Познера, который отметил низкое качество интервью.

Интервью главреда RT с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвинил в причастности к отравлению в Солсбери, удивило Владимира Познера. Известный российский журналист отметил, как невнятно прошел разговор с "отравителями" Скрипалей – при высоком профессионализме команды RT и Маргариты Симоньян.

"Это плохое интервью. Профессионально плохо сделанное интервью. И меня это несколько удивляет, потому что Маргарита Симоньян, как бы к ней ни относиться, умная, способная. Талантливый человек. Она создала RT. Опять-таки, кто любит, кто не любит, но это абсолютно профессиональная телевизионная организация, ничем не уступающая ни France 24, ни "Аль-Джазире", - заявил Познер. Журналист считает, что во время беседы "отравителям" Скрипалей не были заданы главные вопросы, которые буквально напрашивались, пишет "Познер Online".

Интервью не убедило Познера в невиновности "подозреваемых", как и в том, что это действительно отравители Скрипалей. Журналист подчеркнул, что Лондон также не представил доказательств, основывая свою версию на голословных утверждениях. Убедить телеведущего могут только железные факты, которых до сих пор нет.

"Интервью было немножко похоже на маму, которая спрашивает своих детей: "Ты пописал? А ручки помыл?" И Рита сидела с таким чуть скучающим чувством и чувством превосходства, а эти двое тоже не понимали, что они там делают. И когда человек говорит, а вы знаете, вот в Солсбери этот собор, у него шпиль высотой… Это как из учебника специально выучили", – прокомментировал Познер рассказ "отравителей" Скрипалей. Журналист заметил, что Петров и Боширов не рассказали о главной достопримечательности собора в Солсбери – там хранится одна из трех существующих в мире копий Великой хартии вольностей 1215 года.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже Лондон опубликовал фотографии "отравителей" Скрипалей – Александра Петрова и Руслана Боширова. Им порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Вскоре Петров и Боширов дали интервью главреду Russia Today Маргарите Симоньян.