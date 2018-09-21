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Общество

Трусливые военные странно оправдались за сбитый Ил-20

Фото: GLOBAL LOOK press/Shay Wagner
Израильские военные представили Минобороны России свои материалы по инциденту со сбитым Ил-20 в Сирии. Командующий израильских ВВС утверждает, что трагедия стала следствием непрофессионализма сирийских ракетчиков.

Продолжение: Кремль опроверг гнусную ложь о реакции Путина на сбитый Ил-20
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Израильский военный представил свою версию ситуации со сбитым Ил-20 на брифинге для иностранных журналистов. По словам Амикама Норкина, причиной гибели российского самолета 17 сентября стал беспорядочный огонь сирийских ПВО.

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Как заявил Норкин, сирийские военные вели огонь "безрассудно", действовали "непрофессионально и безответственно". А израильских самолетов, утверждает главком ВВС, в это время рядом с Ил-20 уже не было.  

"Мы представили наши данные, они были получены. У российской стороны было несколько вопросов, и мы на них ответили. На встречах мы подчеркивали, что это не было израильской провокацией", – заявил Норкин. Главком ВВС заверил, что Израиль предупредил российскую сторону об атаке, во время которой был сбит Ил-20, значительно раньше, чем за минуту, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки ВКС России Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских F-16 на провинцию Латакия. В этом же районе находился французский фрегат Auvergne, который, по некоторым данным, поддерживал самолеты огнем. Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00, когда тот находился в 35 километрах от побережья Сирии.

В российском оборонном ведомстве позже заявили, что израильские летчики прикрылись Ил-20, подставив его под удар сирийской ПВО. Погибли 15 российских военнослужащих. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватные ответные действия.

Автор: Андрей Евлампиев21 сентября 2018, 16:10
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