Кремль опроверг гнусную ложь о реакции Путина на сбитый Ил-20

Инцидент со сбитым Ил-20 в Сирии не рассорил Владимира Путина с Башаром Асадом. Президент России не отказывался отвечать на телефонные звонки сирийского лидера – это дезинформация израильских СМИ.

Сообщения о том, что президент России после инцидента со сбитым Ил-20 не желал разговаривать с сирийским коллегой, не соответствуют действительности. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию, распространенную ранее израильской стороной.

"Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ. Путин дал свою оценку на пресс-конференции с Орбаном, где достаточно исчерпывающе все изложено, не требует разъяснений", – заявил Песков, комментируя ситуацию со сбитым Ил-20.

Израильская пресса ранее распространила заявление министра разведки Израиля Исраэля Каца. Тот сообщил, что Путин "злится" на Асада после гибели экипажа Ил-20, который сбила сирийская система ПВО. Якобы, российский лидер не ответил сразу на несколько телефонных звонков президента Сирии, и тому пришлось слать в Кремль телеграмму, передает телеканал "360".

Напомним, главком ВВС Израиля 21 сентября представил в Москве свою версию ситуации со сбитым Ил-20 на брифинге для иностранных журналистов. По словам Амикама Норкина, причиной гибели российского самолета 17 сентября стал беспорядочный огонь сирийских ПВО.

В российском оборонном ведомстве ранее заявили, что израильские летчики прикрылись Ил-20, подставив его под удар сирийской ПВО. Погибли 15 российских военнослужащих. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на ответные действия.