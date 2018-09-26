Для чего Госдума сбалансировала пенсионную систему

Госдума одобрила правительственный законопроект о настройке пенсионной системы и пакет поправок к нему, предложенных президентом. Широкое обсуждение документа позволило найти компромисс между политическими партиями, что в итоге не только повысит эффективность пенсионного законодательства, но и значительно увеличит размер пенсий в России.

Политолог Дмитрий Фетисов обращает внимание на тот факт, что работа над поправками была проделана колоссальная: всем политическим силам дали слово, также к обсуждению были привлечены эксперты и общественность.

"Показательно, что президент лично подчеркнул как необходимость проведения реформы, так и ее важность. И именно президент и внес значительное число поправок, направленных на наименее болезненное проведение реформы", – отметил Фетисов и обратил внимание на единогласную поддержку президентских поправок. За них проголосовали 385 депутатов.

При этом эксперта откровенно удивила позиция большинства депутатов парламентской оппозиции, которая поддержала поправки Владимира Путина, но выступила против самой правительственной инициативы. "Тут налицо либо нежелание разбираться в теме, либо откровенное политическое лукавство", – прокомментировал поведение оппозиции политолог.





Он также обратил внимание на то, что депутаты также единогласно ратифицировали конвенцию Международной организации труда, устанавливающей размер будущей пенсии на уровне 40% зарплаты гражданина. По мнению Фетисова, конвенция МОТ станет страховым полисом, гарантирующим достойный уровень пенсии.

В свою очередь, главный редактор онлайн-журнала "На Линии" Виктор Мараховский заметил, что на сегодняшнее заседание системные оппозиционеры пришли в футболках с протестующей надписью "65-63", заранее зная, что цифра будет снижена президентскими поправками. Спикер Госдумы на это сказал: "Коллеги, на зарплату депутата можно пиджак купить и галстук тоже".





"Быть оппозицией – это искусство. Одновременно приходится быть скучными чиновниками в пиджаках, имеющими дело с цифрами, и народными трибунами в трактористских майках, мечущими эмоциональные заряды в толпы граждан", – заметил на это Мараховский.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что сегодняшнее обсуждение в Госдуме показало: именно так должна работать демократия как процедура.





"Важно отметить, что за социальную корректировку законопроекта на этот раз проголосовали и другие парламентские партии, разделив, таким образом, ответственность перед избирателями вместе с "Единой Россией", – сказал политолог и добавил, что парламентские партии оценили работу, которая была проделана президентом и руководством Госдумы.

Госдума приняла 26 сентября правительственный законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства. Перед этим нижняя палата единогласно одобрила девять президентских поправок к документу. Также депутаты приняли поправки "Единой России" о накопительной части пенсии и ее индексации неработающим пенсионерам.





Напомним, что после того, как в июне правительство предложило свой вариант настройки пенсионной системы, президент выступил со специальным телеобращением к гражданам. Владимир Путин, в частности, предложил сократить возраст выхода на пенсию для женщин на три года. Также он выступил за то, чтобы многодетные матери выходили на пенсию досрочно.

Во время обсуждения президентских поправок, спикер Госдумы Вячеслав Володин акцентировал внимание, что они сделают правительственный законопроект максимально справедливым для граждан.





Сегодня же Дума единогласно приняла законопроект о ратификации конвенции Международной организации труда, которая устанавливает размер пенсии не менее 40% от заработка гражданина до его выхода на пенсию. Документ дополняет пакет правительственных законопроектов, направленных на совершенствование пенсионной системы в России.