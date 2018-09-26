Жена прилюдно ублажила Порошенко
Марина Порошенко публично поздравила мужа с днем рождения в праздничном посте на странице "Фонд Порошенко" в Facebook. Через некоторое время на трогательные строки в Сети отозвался и гарант. Президент поблагодарил за поздравления жену, а заодно и всех присоединившихся к ним украинцев.
Порошенко исполнилось 53 года, он – самый молодой глава в истории Украины. В свой день рождения он посетил украинскую общину в США, где находится на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Главе государства исполнили песни "Многая лета" и Happy birthday, но пользователи Сети к поздравлениям украинскому лидеру отнеслись настороженно. Ведь всем известно, что Порошенко частенько появляется на людях пьяным.
Критики рассказывают, что во хмелю Порошенко частенько срывает выступления и делает странные заявления. Что характерно, на русском языке.
Некоторые решили, что он начал отмечать свой день рождения еще вчера, когда на Генеральной ассамблее ООН перепутал двери и случайно зашел в российскую переговорную, где в это время находился министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИДа, как всегда, быстро сориентировался и прокомментировал появление лидера Незалежной коротко и с юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".
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