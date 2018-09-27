Ил-20 в Сирии сбили по украинскому сценарию
Согласно предварительным итогам расследования Минобороны, две ракеты сирийского комплекса С-200 не наводились на Ил-20. Они летели по направлению к одному из израильских истребителей, прятавшихся за российским самолетом радиоразведки.
В полете одна из ракет задела винты Ил-20, и его экипаж успел сообщить диспетчеру о чрезвычайной ситуации на борту. Потом летчики несколько минут боролись за жизнь лайнера, но работу двигателей восстановить не удалось и произошла катастрофа, сообщил изданию "Взгляд" некий генерал из Министерства обороны России.
Эта версия объясняет заявления официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, сделанные в день трагедии, унесшей жизни 15 российских офицеров. Генерал тогда заявил, что командир экипажа успел доложить о пожаре на борту, а сам самолет-разведчик исчез с радаров через четыре минуты после попадания ракеты.
3D-видео катастрофы #Ил20 у побережья Сирии от Минобороны РФ pic.twitter.com/boZMgj9A6u— Mark��Quality (@w1deb0y) 25 сентября 2018 г.
И действительно, если бы ракета попала непосредственно в самолет, то летчики не успели бы ничего сообщить на землю – воздушное судно просто разрушилось бы в воздухе.
Аналогичная катастрофа произошла в 2001 году с российским Ту-154 над Черным морем. Тогда в него попала украинская ракета, выпущенная из такого же комплекса С-200. Военные стреляли по мишеням, но ракета поменяла курс и сбила пассажирский самолет. Погибли 78 человек.
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