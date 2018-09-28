У обвинителей Петрова и Боширова нашли шизофрению

Крымский мост Отравление Скрипалей Петросян и Степаненко разводятся Новости "Дома-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Порошенко признал вину за сбитый Boeing
Замызганная Кудрявцева вызвала оторопь
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
"А как же Галкин?": Пугачева показала нового молодого фаворита
партнеры
Пятница 28 сентября
Лента новостей
17:26
Покупателя из очереди за новым iPhone обвинили в мошенничестве
17:18
Генпрокурора просят защитить вкладчиков "Югры"
16:58
В Москве открылась выставка литографий Марка Шагала "Любовники"
16:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 сентября 2018 года
16:19
"ЕР": Россияне довольны благоустройством парков
16:11
43-летняя Рудковская заткнула за пояс Водянову в мини
15:39
Двое петербуржцев заживо сварились из-за отопления
15:35
Оскорбленный матом Газманов устроил массовую казнь
15:25
Известная российская журналистка пропала без вести после странной ссоры
15:17
Отец Романа Трахтенберга борется с раком
15:09
Поклонники оплакивают обезглавленную Волочкову
15:07
Молодые парламентарии России и Белоруссии собрались в Госдуме
14:53
В Башкирии монтажник умер от удара током
14:38
Запасливый житель Волгограда закопал гранаты и пулемет
14:31
"Я не готова молчать": артистка Васильева потеряла ребенка
14:29
Собутыльник забил товарища до смерти за 50 рублей
14:26
Бывшая жена Кержакова напилась в гостях у Бузовой
14:20
Мужчина в Нижнем Тагиле упал на газовую плиту и умер
13:55
МЦК и Октябрьскую железную дорогу свяжет пересадочный узел
13:55
Королеву красоты убили в собственной машине
13:49
В убийстве егеря под Тюменью подозревают бизнесмена
13:39
"Счастливые родители": Пынзарь из "Дома-2" записал роды на видео
13:38
"Дурь такая": 88-летний Краско с новой подружкой разоблачили Первый канал
13:35
Мужчина с вилами напал на слесарей в центре Омска
13:07
Метро соединит Некрасовку и Новую Москву
13:06
Второй ребенок Собчак вывел из себя Нарусову
13:06
Как провести выходные: совет синхролога
13:04
В Казани избившего ребенка-инвалида мужчину бросили за решетку
12:51
При пожаре под Нижним Новгородом погиб несовершеннолетний
12:38
Мать отпинала сбежавшего от Бузовой жениха
12:19
На фестивале в The Sun Siyam Iru Fushi Maldives определили будущее туризма
12:17
Под Ростовом школьницу изнасиловал знакомый взрослый
11:52
Из-за пожара в московском ТЦ эвакуировали 235 человек
11:50
Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина
11:50
Размер пенсий россиян рассчитают по-новому
11:43
Билан заласкал Чурикову у всех на глазах
11:31
В Уфе разбились парень и девушка на мотоцикле (фото)
11:18
Пышногрудая ведущая Первого канала рассказала о любви к разведенному Кузьмину
11:13
Неадекватную Наоми Кэмпбелл заметили в самолете
11:12
Петросян случайно "засветил" молодую любовницу
11:05
В Сети появилось видео жестокого избиения подростка
10:38
У мокрой Шараповой потеряли грудь
10:18
Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала
10:10
50-летний Пресняков расплакался от неожиданного поступка Подольской
09:51
Больше сотни квартир пострадали от пожара в Томске
09:46
Главные события Москвы
09:45
Камеры сняли напавшего с лопатой на восьмилетнего ребенка мужчину
09:37
В Петербурге из-за прорыва трубы погибли люди (фото)
09:35
Только не Джоли: кому достанется наследство Питта
09:28
Известный художник умер в Москве
09:06
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
09:02
Пассажирский Boeing утонул после крушения (видео)
08:54
Из детского сада на Урале сбежал четырехлетний воспитанник
08:44
78-летняя Людмила Максакова выходит замуж
08:43
Московский банк лишился лицензии
08:35
Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой
08:31
Перекачанная Лопес шокировала странным фото
21:57
Рапунцель из "Дома-2" не пустили на похороны внезапно умершего отца
21:55
Что скрывают Хабенский и Литвинова под видом счастливых отношений
21:48
Реальная премия MusicBox-2018 состоится несмотря на угрозы заявленным артистам
21:46
"Была марионеткой": наркозависимая жена обвиняет Кержакова в подлом обмане
21:11
Яббаров из "Дома-2" оправдался за зверское избиение любовницы
20:39
Вульгарная Водонаева довела до истерики оттопыренным задом
20:13
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу
20:03
Мать Алисы Аршавиной публично накинулась на Юлию Барановскую
19:22
Оказавшаяся на грани срыва Загитова жестко ответила на претензии
18:53
В московском метро неадекватный мужчина набросился на полицейского
18:36
Беременная Бледанс выставила подросший живот
18:21
Бросившие "Уральские пельмени" Мясников и Рожков остались без аншлагов
18:17
В Башкирии в жутком ДТП погибли таксистка и пассажир
17:44
Родственники убитого насильника Хачатуряна устроили мордобой в суде
17:42
Подведены итоги премии "Права потребителей и качество обслуживания"
17:34
"Всего наихудшего, тварь": известный политик набросился на Порошенко
17:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 сентября 2018 года
17:09
Игорь Верник сместил засидевшегося Михаила Шаца
17:04
"ЕР": Расселение из аварийного жилья продолжится
17:04
Обворожительная дочь Тутберидзе утерла нос Медведевой
16:36
"Спал с топором в обнимку": замужняя Гурченко привела в дом поклонника-зэка
16:32
"Как развалюха": дочь спасает актера Виторгана
16:27
Ил-20 в Сирии сбили по украинскому сценарию
16:12
Володин: Пенсии вырастут до 20 тысяч рублей
16:07
Чемпионат мира по хоккею 2023 года проведут в России
15:32
Онколог поставил россиянам неутешительный диагноз
14:55
В грязном скандале с имуществом обманутой Максаковой появился новый фигурант
14:47
Свингер прикончил друга-наркомана после оргии
14:24
Уехавшая Навка сделала заявление: У меня появилась еще одна дочь
14:15
Составлен список продуктов по 10 рублей
14:12
Госдума одобрила пенсионный законопроект
14:00
В деле Петрова и Боширова всплыл сотрудник СБУ
13:57
В Тюмени нашли грузовик с испорченными тортами
13:51
Неужели секта: вскрылась связь Меган Маркл с таинственным гуру
13:45
Победившего в споре жителя Саранска отправили в тюрьму
13:25
Дочери Пригожина грозит тюрьма за мошенничество
13:25
Россиянам дадут выходной для диспансеризации
13:19
"Уже не влюбленные и не друзья": Кристина Орбакайте откровенно о муже
13:17
Распространенный недуг оказался причиной рака
13:07
Потерявший сознание водитель влетел в толпу людей
12:59
В Ижевске толпа подростков избила взрослого мужчину
12:58
Топ главных вещей осени
12:54
"Cальную" Волочкову перепутали с престарелой стриптизершей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина
Разгневанный Соседов врезал беременной Нюше
Шаляпин втянул Цымбалюк-Романовскую в грязный скандал
"Маленькие старички": что будет с детьми умершей Пугачевой
Максакова тайно вышла замуж через полтора года после убийства Вороненкова
Обиженная Пугачева без приглашения заявилась на чужой праздник
Общество

У обвинителей Петрова и Боширова нашли шизофрению

Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police
Экс-командир Анатолия Чепиги, которого Лондон обвинил в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, прокомментировал данные о причастности мужчины к преступлению. Александр Боржко подтвердил, что у него выпускался курсант с этой фамилией. 
прочитано 1924 раза

Боржко рассказал, что Чепига воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий. При этом он отметил, что информация о том, будто мужчина причастен к инциденту в Солсбери, "попахивает легкой шизофренией".

ПО ТЕМЕ

В деле об отравлении Скрипалей появился новый подозреваемый

Скандал с "настоящим именем" Боширова получил продолжение

Скандальное разоблачение Боширова обернулось провалом

 Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Александр Боржко предположил, что его английская разведка тоже внесет в списки, поскольку он был командиром у Чепиги. "Надо делать пластическую операцию", – цитирует Боржко РИА Новости.

Ранее британские СМИ сообщили, что Руслан Боширов "на самом деле" полковник ГРУ Анатолий Чепига. В свою очередь The Times известил мир о том, что настоящие данные о личности второго подозреваемого  Александра Петрова, будут опубликованы в течение десяти дней.

Кроме того, спецслужбы Лондона якобы установили личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, пишет The Telegraph. Однако его имя не называется. 

Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов призвал не верить данным о третьем отравителе. Он назвал эту информацию очередной мистификацией от британских спецслужб, передает НСН

В свою очередь член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев считает, что появление в деле Скрипалей еще одного подозреваемого говорит о карикатурности расследования. "С таким успехом можно еще человек десять выявить", – заявил Шхагошев.
Автор: Валерия Нарская28 сентября 2018, 14:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

567

комментарии

Политика

"Туалетный" казус Порошенко попал на видео
Шуты гороховые: Трамп и Порошенко превратили встречу в цирк
Украина проиграла войну за Крымский мост
Нож в спину: Трампа прилюдно обсмеяли во время речи в ООН

Шоу-бизнес

Жена футболиста Мамаева сообщила о разводе
Леонтьев после тяжелой болезни ушел к любовнице
43-летняя Рудковская заткнула за пояс Водянову в мини
Родная дочь пустила по миру Лепса

Проишествия

Королеву красоты убили в собственной машине
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу
Свингер прикончил друга-наркомана после оргии

Lifestyle

Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
Новый фильм "Елки" похоронили
Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Спорт

Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой

Фигуристка заняла первое место на турнире в Оберстдорфе
Шоу-бизнес

50-летний Пресняков расплакался от неожиданного поступка Подольской

Певица потрясла супруга, и он не смог сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Петросян случайно "засветил" молодую любовницу

Поклонники юмориста оказались крайне наблюдательными
Шоу-бизнес

Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина

Появление народного артиста на церемонии кажется странным

Гороскоп

Как провести выходные: совет синхролога
Что скрывают Хабенский и Литвинова под видом счастливых отношений
Суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина
Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября

Фоторепортажи

Билан заласкал Чурикову у всех на глазах
Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала
Перекачанная Лопес шокировала странным фото
Родство с Киркоровым и измена мужа: чего достигла Ани Лорак к 40 годам

Спорт

У мокрой Шараповой потеряли грудь
Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой
Оказавшаяся на грани срыва Загитова жестко ответила на претензии
Фигуристка прошлась по сбежавшей к гею-тренеру Медведевой

Регионы

Крымский мост начал тонуть
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru