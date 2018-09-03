Неприятный разговор о Донбассе до смерти перепугал украинского министра

Министр обороны Украины Степан Полторак засобирался в отставку после разговора с пранкерами Лексусом и Вованом. Они поговорили с генералом от имени президента Порошенко.

Сначала Лексус и Вован включили министру обороны нарезку из фраз Петра Порошенко. "Значит, дружище мой, ситуация просто неконтролируемая…" - обращается президент к Полтораку. Затем глава государства в грубой форме предлагает министру написать заявление об уходе. Кроме того, звучит вопрос: "Кто ездил в Донецк?"

По заикающемуся голосу министра обороны слышно, что он растерян: "Я что-то сделал не так?" В конце он заявляет, что готов написать заявление в любое время, и не знает, кто ездил в Донецк.

Способности пранкеров Лексуса и Вована удивляют весь мир. Они звонили главам государства, известным политикам, артистам и деятелям культуры.

"Пранкеры умудряются дозвониться до высокопоставленных личностей, порой получают некоторую информацию. Она может быть ценной: люди, которым они звонят, в ответ иногда откровенно высказывают свои мысли или объясняют свои действия – то, чего не позволили бы себе сказать для СМИ", – оценил деятельность Лексуса и Вована в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.

Российские #пранкеры Вован и Лексус пообщались по телефону с министром обороны #Украины Степаном Полтораком. ☎�� Что из этого вышло - читайте в материале ⬇https://t.co/xsH8MO71ux — РИА Новости Крым (@RiaCrimea) 2 сентября 2018 г.

По мнению эксперта, зачастую информация, полученная пранкерами, может представлять общественную значимость.

Вован (Владимир Краснов) и Лексус (Алексей Столяров) не являются пародистами. Их розыгрыши основываются на эффекте неожиданности, а не имитации чужого голоса.