Неприятный разговор о Донбассе до смерти перепугал украинского министра
Сначала Лексус и Вован включили министру обороны нарезку из фраз Петра Порошенко. "Значит, дружище мой, ситуация просто неконтролируемая…" - обращается президент к Полтораку. Затем глава государства в грубой форме предлагает министру написать заявление об уходе. Кроме того, звучит вопрос: "Кто ездил в Донецк?"
По заикающемуся голосу министра обороны слышно, что он растерян: "Я что-то сделал не так?" В конце он заявляет, что готов написать заявление в любое время, и не знает, кто ездил в Донецк.
Способности пранкеров Лексуса и Вована удивляют весь мир. Они звонили главам государства, известным политикам, артистам и деятелям культуры.
"Пранкеры умудряются дозвониться до высокопоставленных личностей, порой получают некоторую информацию. Она может быть ценной: люди, которым они звонят, в ответ иногда откровенно высказывают свои мысли или объясняют свои действия – то, чего не позволили бы себе сказать для СМИ", – оценил деятельность Лексуса и Вована в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
Российские #пранкеры Вован и Лексус пообщались по телефону с министром обороны #Украины Степаном Полтораком. ☎�� Что из этого вышло - читайте в материале ⬇https://t.co/xsH8MO71ux— РИА Новости Крым (@RiaCrimea) 2 сентября 2018 г.
По мнению эксперта, зачастую информация, полученная пранкерами, может представлять общественную значимость.
Вован (Владимир Краснов) и Лексус (Алексей Столяров) не являются пародистами. Их розыгрыши основываются на эффекте неожиданности, а не имитации чужого голоса.
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