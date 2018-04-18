К чему снится человеческая голова

Зачастую все тревожные мысли и неприятные события интерпретируются сонником не так трагично, как это обстоит во сне. Поэтому, то, к чему снится голова человека, не всегда обозначает неприятности. Важно обратить внимание на приснившиеся детали, чтобы правильно проанализировать увиденное.



Видеть собственную часть тела – к физическому недомоганию. Еще одно объяснение отображает разлад между сердцем и разумом.

По соннику Миллера, приснившаяся голова человека предвещает скорую встречу с влиятельной персоной, что положительно повлияет на ход важных дел. Отрубленная конечность врага сновидца, лежащая на золотом подносе, символизирует безоговорочную победу над ним в реальной жизни.

Если мужчине приснилось, что жена в качестве блюда преподнесла ему отваренную голову, которая принадлежит его матери, сновидцу стоит задуматься. Скорее всего, следует искать корень семейных проблем в действиях своей родительницы.

Беременной девушке отрезанная головка младенца, несмотря на неприятные эмоции от сновидения, сулит легкие роды и здорового малыша. Остальным аналогичное видение пророчит радостные события и приятные знакомства.

Синяя голова человека может быть знаком того, что в доме появится покойник. Однако можно отменить пророчествующее действие сна, рассказав о нем своему близкому другу в тот же день.

Говорящая голова сулит перспективу в реальном времени выслушивать множество советов и замечаний от окружающих. Большинство нравоучений на деле окажутся пустыми и бесполезными.

Видеть себя в качестве палача и отсекать конечности преступникам во сне – значит злиться на окружающих и весь мир. В этом случае вам рекомендуется навести порядок в своих мыслях, иначе такое настроение погубит ваши доверительные отношения с близкими.