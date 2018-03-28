К чему снится скелет

По соннику Миллера, видеть скелет человека – к ссоре или утрате. Целая гора костей или черепов символизирует неудачи и потрясения. Также это предвестник черной полосы в жизни. Нужно набраться терпения и дождаться окончания неурядиц.

Если вы смотритесь в зеркало, а там отражается скелет, значит, вас мучит необоснованное опасение за свою жизнь. Видеть себя настолько худым, что сквозь кожу просматриваются кости, – к значительным переменам, причем не в лучшую сторону. Не тратьте силы понапрасну, они вам еще пригодятся.

Откопать большое количество костей – к резкому ухудшению финансового положения. Обнаружить в своем шкафу скелет человека – вы что-то пытаетесь скрыть от окружающих. Если останки найдены в чужом шкафу – узнаете нелицеприятную правду о знакомом. Приснился скелет в воде – наяву рискуете столкнуться с аферистами. Кости в огне – ждите плохих известий, предупреждает Лунный сонник.

Увидели мощи человека в могиле – научитесь жить, преодолев проблемы и переживания. Скелеты животных, например, лошади, коровы или слона – символ благосостояния и процветания. Деловым людям подобное сновидение сулит выгодные контракты. Если во сне вы подавились рыбной костью – на пути к осуществлению планов встретите серьезные трудности. Будьте готовы как морально, так и материально.

Оживший скелет человека предвещает неожиданный испуг. Передвигающиеся останки животного – к возрождению угасших желаний и надежд. Вы встретитесь с кем-то, кто поможет претворить в жизнь старые замыслы. Видеть мумию, которая шевелит конечностями и пытается встать из гробницы, – рискуете проболтаться о давних неприятных моментах жизни. Делать это не рекомендуется: конкуренты непременно воспользуются этим, чтобы навредить вам.