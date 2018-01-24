У Виктора Ана сдали нервы на публике

Сборная России по шорт-треку провела собрание, на котором спортсменам рассказали, кого Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Услышавший свое имя в списке, Виктор Ан эмоционально отреагировал на эту информацию.

Олимпийский чемпион сразу же встал и ушел из комнаты, где проводилось собрание. МОК заявил, что полный состав тех, кто не будет участвовать в Играх-2018, появится в конце этой недели.

Сейчас в списке шорт-трека у мужчин остаются три спортсмена: Семен Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов. Среди женщин отстранены Евгения Захарова и Татьяна Бородулина, передает "Матч ТВ".

Свое возмущение по поводу дисквалификации российских спортсменов высказал президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков. "Меня вызвали в Олимпийский комитет и озвучили фамилии тех, кто не получит приглашение на Игры. Никаких объяснений, как мне сказали, не было. В последние месяцы мы должны были привыкнуть ко всему: к бездоказательным обвинениям, к нежеланию выслушать нас, к видимости беспристрастного следствия, к слепой вере человеку, на репутации которого негде ставить пробы, но последние решения переходят всякие границы", – цитирует Зубкова официальный сайт ФБР. По его мнению, наших спортсменов наказали только за то, что они россияне.

Теперь вся Россия любит #шорттрек и имя Витя, ведь в #Сочи2014 Виктор Ан стал рекордсменом - 6-кратным чемпионом Игр! pic.twitter.com/5OXA00CuN9 — Игры Сочи 2014 (@sochi2014_ru) 25 февраля 2014 г.

В свою очередь бронзовый призер Олимпиады-2014 Алена Заварзина резко ответила на комментарий одного из своих подписчиков в соцсети Instagram, объяснив, почему готова выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. "Я вам могу сказать, что спорт – это работа. И Минспорт меня до смерти кормить не будет. А все эти истерики по поводу унижения – это, конечно, кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней… А запомнят только тех, кто поедет и надерет им ж**у. С флагом, без флага, да хоть лысым и голым! У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно. А вы больше мне не пишите", – приводит слова спортсменки "Чемпионат".

Публикация от Alena Zavarzina (@superzina) Янв 21, 2018 at 5:15 PST

Напомним, 22 января МОК отстранил шорт-трекиста Виктора Ана от участия в Олимпиаде-2018. Причиной послужило упоминание спортсмена в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.