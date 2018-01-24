На Олимпиаде ввели полный запрет на флаг России
Флаг России оказался под полным запретом на Олимпийских играх 2018 года. Российские атлеты не имеют права использовать его даже как элемент оформления одежды, поскольку сборная страны отстранена от участия в Играх. Атлеты, которым все же удастся принять участие в соревнованиях, будут делать это под олимпийским флагом.
Когда стало известно о таком решении МОК, многие эксперты отмечали, что недостаток цветов российского флага на самих спортсменах может быть легко оттенен обилием флагов на трибунах. Однако международных спортивные функционеры лишили российских болельщиков и этой возможности.
Согласно решению МОК, зрителям запрещается проносить на трибуны стадионов, принимающих соревнования во время Олимпиады-2018, флаги стран, не участвующих в Играх, передает "Газета.ru". В их число попала и Россия.
МОК об атлетах: Мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения в спортсменах, которые будут приглашены. Невключение в список не означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2018 г.
То есть Шипулина, Ана, Устюгова, Столбову не пустили за чье-то сомнение? pic.twitter.com/LJIrDEi1x9
Напомним, 5 декабря 2017 года МОК отстранил Олимпийский комитет России, а фактически всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.
Позже стало известно, что МОК запретил принять участие в соревнованиях нескольким российским спортсменам даже на таких условиях. Причин подобного решения спортивные чиновники не назвали, однако оговорились, что это не говорит о нарушении атлетами антидопинговых правил.
Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Будут разыграны 98 медалей в семи видах спорта.
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