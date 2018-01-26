Взбешенный Виктор Ан выступил с важным заявлением

Российский шорт-трекист Виктор Ан направил открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Спортсмен выразил протест в связи с отстранением от Игр.

Заявление чемпиона появилось на сайте Союза конькобежцев России. "Мои первые Олимпийские игры были еще в 2002 году, и нынешние, в Пхенчхане, должны были стать особенными в моей карьере сразу по нескольким причинам. Но за две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие и при этом не объясняет, почему", – начал он.

Ан отметил, что ни разу на протяжении всей карьеры не давал повода усомниться в своей честности. "Искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, "чистый" спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения", – посетовал спортсмен.

Шорт-трекист добавил, что крайне возмущен происходящим. "Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных к Олимпийским играм", – написал он.

Чемпион надеется, что ему удастся узнать причину недопуска. Ан считает, что имеет полное право отстоять свою честь и достоинство в этом скандале.

Напомним, что у шорт-трекиста сдали нервы из-за подлого решения специальной комиссии МОК. Как писали Dni.Ru, спортсмен ушел с официального мероприятия, когда его имя прозвучало в списке отстраненных от Игр.

По предварительным данным, Ана лишили шанса выступить на Олимпиаде из-за упоминания в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. Официально какие-либо обвинения выдвинуты не были.