Мамаев вцепился в последний шанс избежать тюрьмы

Адвокат футболиста "Краснодара" Игорь Бушманов обжаловал его арест. Также он намерен ходатайствовать о прекращении уголовного преследования своего подзащитного, оскандалившегося вместе с коллегой Александром Кокориным после драки в Москве.

Защитник подал 15 октября апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда столицы об избрании Павлу Мамаеву меры пресечения в виде содержания под стражей. По словам юриста, они рассчитывают, что в ближайшее время будет назначено судебное заседание, где вышестоящий суд рассмотрит их доводы.

Игорь Бушманов также заявил, что будет настаивать на прекращении уголовного преследования спортсмена. Он добавил, что Мамаев не виновен. "Видеозаписи свидетельствуют о том, что в момент совершения инкриминируемых ему преступлений он находился в другом месте и к ним непричастен", – цитирует футболиста юрист.

Он отметил, что сейчас из-за пристального внимания СМИ, которые, по его словам, влияют на работу следователей, сложно говорить о перспективах. При этом защита рассчитывает, что их позиция найдет понимание у правоохранителей органов и вышестоящего суда.

Напомним, 11 октября полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря текущего года по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака в кофейне, а также водителя ведущей Первого канала у гостиницы "Пекин". Происшествие случилось утром 8 октября.