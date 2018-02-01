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Россия одержала первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане

Александр Легков. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Решение спортивного арбитражного суда в Лозанне, оправдавшего пожизненно дисквалифицированных российских спортсменов, – не что иное, как наша первая победа на Олимпиаде в Южной Корее. Dni.Ru попросили экспертов оценить судебный вердикт, и все опрошенные сошлись во мнении, что Россия становится сильнее, но расслабляться не стоит – впереди еще много судебных процессов, призванных доказать невиновность атлетов.

Продолжение: Зафиксировали первый рекорд Олимпиады в Пхенчхане
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Миф о том, что российские спортсмены поголовно употребляют допинг и выигрывают на международных турнирах исключительно благодаря таблеткам и уколам, постепенно развеивается. Наши атлеты снова стали первыми на сочинской Олимпиаде. Изначально так и было, но за три года МОК умудрился пожизненно дисквалифицировать несколько десятков победителей Игр, что в итоге привело к постепенному сползанию России на четвертое место. Теперь, после возвращения честного имени 28 спортсменам, первенство снова за нами.

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Политолог и публицист Армен Гаспарян назвал решение спортивного арбитража восстановлением исторической справедливости. По его словам, победа России на Олимпиаде в Сочи была достигнута в честной, очень жесткой конкурентной борьбе и отобрать ее не получилось ни у WADA, ни у МОК.

"Кроме того, это – первый большой успех предстоящей Олимпиады в Южной Корее. Решение суда в Лозанне стало стимулом для наших спортсменов в борьбе за высокие награды. Поводов для уныния стало меньше", – сказал Гаспарян и выразил уверенность в том, что Россию в покое не оставят и в будущем последуют новые шаги по дискредитации спортсменов и нашего олимпийского движения.

Фото: GLOBAL LOOK press/Xu Jinquan

В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что российские юридические службы проявили халатность и отнеслись к ситуации, когда наших спортсменов дисквалифицировали одного за другим, спустя рукава. "Необходимо было реагировать после первых же подобных вызовов в адрес наших спортсменов, но почему-то этого не произошло", – сказал политолог.

Теперь, по мнению Мухина, необходимо закрепить и развить успех, достигнутый в Лозанне. "Мы должны сделать так, чтобы ни у кого и в мыслях не было поступать с Россией так, как поступил с ней Международный олимпийский комитет", – резюмировал эксперт.

Алексей Мухин. Кадр youtube.com

Принятое спортивным арбитражным судом решение улучшает репутацию российских олимпийцев и всего отечественного спорта в целом, полагает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. "Ситуация с восприятием российского спорта в мире качественно изменилась. Думаю, что следующим шагом будет позитивная коррекция отношения к самой России со стороны мирового сообщества", – сказал политолог.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд вынес сегодня, 1 февраля, оправдательный вердикт в отношении 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом. Это не означает, что они смогут принять участие в предстоящих Играх в Пхенчхане, до открытия которых осталось восемь дней.

Тем не менее Олимпийский комитет России намерен предложить МОК заявить оправданных атлетов на соревнования. Правда, толку от такой просьбы, скорее всего, будет немного: МОК уже выразил разочарование решением Спортивного арбитражного суда не брать в расчет доказанные факты существования в России системы манипуляций с допингом.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На них разыграют 98 медалей в семи видах спорта. В начале декабря 2017 года МОК отстранил всю российскую сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом, но и этот список чиновники умудрились сократить более чем вдвое.


Российский гимн звучать на Олимпиаде не будет, а флаг спортсменам разрешили вывешивать почему-то только в спальне, спросив перед этим разрешение у чиновников МОК. В социальных сетях атлетам запрещено указывать свою принадлежность к России. В случае нарушения этих нелепых правил Международный олимпийский комитет отстранит спортсмена от дальнейшего участия в Играх.

Автор: Александр Комаров1 февраля 2018, 19:00
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Жертвы допинг-скандала

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