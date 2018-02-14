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Спорт

МОК спихнул на Россию вину за новый скандал

Фото: GLOBAL LOOK press/Gong Bing
Два россиянина не были включены в списки приглашенных на Игры-2018 Олимпийским комитетом России (ОКР). В МОК привычно пытаются свалить вину за ошибку на российскую сторону.

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Конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова не включил в список российских атлетов, которые должны были получить приглашения на Игры в Пхенчхане, ОКР. Об этом заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

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Спортивный арбитражный суд сообщил 14 февраля, что МОК по ошибке не пригласил на Олимпиаду-2018 Грязцова и Попова. Это следует из мотивировочной части решения CAS об отклонении апелляций 47 россиян, которых не пустили на Игры. В материалах суда отмечается, что рабочая группа МОК по проверке россиян, которые претендовали на приглашения, получила расширенный список из 500 спортсменов.

В МОК это опровергли. "Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение, всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

Объяснения МОК, как обычно, запутаны. В комитете утверждают, что у них не было претензий к этим двум спортсменам, однако они "по некоторым причинам появились в списке атлетов, обратившихся в CAS с иском против МОК". А далее якобы команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела Грязцова и Попова пришлось удалить из списка рассматриваемых, передает "Утро.ру".

Реакция российских спортсменов на устроенную МОК путаницу - обида и разочарование. "Ну какие эмоции? Понимаешь, что из-за чьей-то ошибки ты сейчас дома, а не на Олимпийских играх. Обида, разочарование и непонимание", – признался в интервью ТАСС Сергей Грязцов.

Грязцов – неоднократный победитель этапов Кубков России и мира. Бронзовый призер чемпионата России 2017 года. В январе 2018-го на чемпионате Европы по конькобежному спорту он стал серебряным призером в мужской гонке преследования вместе с Данилой Семериковым, Александром Румянцевым и Данилом Синициным с результатом 3 минуты 44,59 секунды. 

Автор: Андрей Евлампиев14 февраля 2018, 11:19
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