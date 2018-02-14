В России открестились от затравленных МОК спортсменов

Олимпийский комитет России не включил имена Сергея Грязцова и Дмитрия Попова в итоговые списки, поданные МОК, сообщили в ОКР. Заявления спортивных чиновников вносят все большую неразбериху в дело с отстранением двух россиян от участия в Играх-2018.

Грязцов и Попов значились в предварительном перечне спортсменов, которым Международный олимпийский комитет был готов направить приглашения на Игры в Пхенчхане. Однако в итоговых списках, поданных в МОК, их фамилий уже не было – не включили спортивные федерации, заявил руководитель службы информации ОКР Константин Выборнов. По словам представителя ОКР, организация руководствовалась спортивным принципом и "никого не банила".

Сообщалось, что МОК по ошибке не выслал приглашения конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову на зимние Олимпийские игры 2018 года. В свою очередь в комитете свалили вину на российскую сторону.

Позже появилось объяснение причин, по которым Грязцов не попал в финальный список. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов предположил: причина в том, что спортсмен "не выполнил абсолютных критериев отбора", но прошел в состав решением тренерского совета, пишет "Газета.ru". Он отметил, что дело Грязцова подавали в Спортивный арбитражный суд, так как считали, что он не был приглашен на Игры-2018 по инициативе МОК.

Публикация от Сергей Грязцов (@sergey_gryaztsov) Янв 21, 2018 в 11:07 PST

Отреагировали на новость и в Федерации бобслея России. "Произошедшее с Дмитрием Поповым лишний раз доказывает, что расследования были плохо подготовлены, а члены комиссий не подошли к своему делу тщательно, хотя речь шла о судьбе людей, для которых случившееся – не только лишение возможности выступить на Играх, но и пятно на репутации", – говорится в официальном заявлении организации, которое приводит RT.

Публикация от Андрей (@andrey_kzn_116) Ноя 25, 2017 в 7:50 PST

Желание вынести политически нужное решение перед началом Олимпиады оказалось для чиновников МОК важнее борьбы за права "чистых" спортсменов. К такому выводу пришли в федерации.