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Спорт

Триумфатора Спицова отправили на допинг-контроль сразу после победы

Денис Спицов. Фото: GLOBAL LOOK press/Hendrik Schmidt
Российский лыжник Денис Спицов рассказал, что после гонки свободным стилем на 15 километров на Олимпиаде-2018 его вызвали на допинг-проверку. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Продолжение: Медальный зачет Олимпиады-2018
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"Прямо сейчас мне хочется закончить пресс-конференцию, пройти допинг-контроль и позвонить родным. Хочется узнать их мнение о моем выступлении", – цитирует Спицова "Газета.ru". Прокомментировал выступление на соревнованиях своего подопечного личный тренер лыжника Юрий Бородавко.

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"Я очень рад за него. Конечно, четвертое место для него было большой радостью. Он вообще осознал свою деревянную медаль только после гонки, оставшись в номере наедине с собой. Четвертое место вселило в него определенные надежды, дало хороший толчок. И вот сегодня он завоевал бронзовую медаль в борьбе с очень сильными соперниками", – сказал наставник Спицова. Он отметил, что спортсмену не хватает поддержки тренера во время соревнований. По мнению специалиста, именно поэтому он не смог опередить Симена Хегстада Крюгера и Мартина Йонсруда Сундбю в прошлой гонке, где россиянин финишировал четвертым.

Ранее сообщалось, что российский лыжник стал бронзовым призером Игр в Пхенчхане. Лучше молодого россиянина выступили норвежец Симен Хегстад Крюгер (серебро) и швейцарец Дарио Колонья, который стал олимпийским чемпионом.

После триумфа он дал оценку своему выступлению. "До последнего не верил, что я наконец-то добрался до медали. Перед стартом о призах не думал. Состояние было тяжелое, но уже по ходу разгонялся. Меня хорошо вели по гонке, было много информации – за это спасибо тренеру, ребятам и сервису. Посвящаю медаль погибшему отцу. Верю, что он мне действительно помогает. Бронза – это прекрасно для меня, но хочется еще бороться", – поделился Денис Спицов. 

Автор: Людмила Фоканова16 февраля 2018, 14:40
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Жертвы допинг-скандала

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