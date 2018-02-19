МОК пощадил Россию после допинг-скандала с Крушельницким
На фоне скандала с подозрениями в нарушении антидопинговых правил российский керлингист Александр Крушельницкий сдал свою аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню, передает Reuters. Впрочем, пока никаких официальных обвинений атлету предъявлено не было.
"Думаю, к концу дня (19 февраля. – Прим. ред.) могут появиться результаты пробы Б. Но успеют или нет, я сказать не могу", – цитирует издание "Чемпионат" директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марка Адамса. "Если образец Б будет чистым, то да, подозрения в том, что спортсмен виновен, будут сняты. Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий", – подчеркнул он.
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий со своими бронзовыми наградами �� pic.twitter.com/nVIv8peTW3— Матч ТВ (@MatchTV) 15 февраля 2018 г.
Однако даже в случае самого неблагоприятного развития событий портить россиянам праздник спорта не будут. "Если случай употребления допинга будет подтвержден, он будет рассмотрен наблюдательной группой МОК в конце Игр", – подчеркнул Адамс.
Спортивный чиновник подчеркнул, что на основании одного инцидента никаких ограничений ко всем нашим атлетам применяться не будет. "Мы не готовы к скоропалительным решениям в отношении российских спортсменов", – цитирует ТАСС Адамса. "Этот случай связан только с одним спортсменом. Я призываю вас не распространять это на всех российских спортсменов", – добавил он.
Крушельницкий за два года сдал 11 допинг-тестов. Все отрицательные. Этот был 12-й. Судя по концентрации, препарат в количестве одной таблетки попал в организм в конце января- во время сборов. Но это версия. Логического объяснения, зачем это Крушельницкому, просто нет #допинг— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 19 февраля 2018 г.
Директор по коммуникациям МОК заметил, что вопрос, пройдут ли олимпийские атлеты из России на церемонии закрытия под национальным флагом и в национальной форме, пока остается открытым. Он добавил, что организация внимательно следит за отсутствием провокаций в отношении российских спортсменов и в случае возникновения подобных ситуаций будет незамедлительно их пресекать.
Напомним, 18 февраля появилась информация о том, что одного из российских спортсменов подозревают в провале допинг-теста. Сообщается, что проба показала аномальный результат у Александра Крушельницкого. Ранее керлингист вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.
У Александра Крушельницкого якобы нашли в крови мельдоний.— ГоворитРоссия (@russiaspeaks) 18 февраля 2018 г.
Да сколько можно? Может обратите внимание на бедных норвежцев, болеющих астмой и поедающих добавки горстями?
Крушельницкий молодец большой, держись! pic.twitter.com/VFIdcBaAuv
Певец болезненно воспринимает все происходящее вокруг
Звездный мальчик был очень одинок
Чиновники признают, что не хотели видеть россиян в Пхенчхане
Телеведущий показал трогательное фото