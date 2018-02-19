Мелкие пакости WADA губят неокрепшую Загитову

Срыв тренировки 15-летней фигуристки Алины Загитовой в Пхенчхане вызвал возмущение у российского спортивного сообщества. Поведение представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) назвали провокацией и хамством.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал срыв тренировки нашей сборной из-за требования допинг-офицера к Загитовой сдать пробы мочи за несколько минут до начала занятий. Он уверен, что это проявление настоящей холодной войны в спорте.

"Ни для кого не секрет, что за океаном сидят враги, которые бьют по всем фронтам: начиная с экономики и заканчивая спортом. Для того чтобы дискредитировать нашу страну и чтобы в лице мирового сообщества Россия стала изгоем. Заканчивается это все на спортсменах. Проводятся провокации", – цитирует Железнякова "Спорт-Экспресс". По его словам, это делается для того, чтобы выбить наших юных фигуристок из колеи, что может губительно сказаться на их результатах.

"Организована психологическая атака, чтобы они ушли в себя, расстроились и допустили ошибки, не увидев медали… Конечно, Загитова в шоке, ее это выбивает из колеи. Девочка молоденькая, характер у нее не такой устоявшийся, как у взрослого человека, который понимает все, прожует и выплюнет все это", – уверен хореограф. При этом Алексей Железняков добавил, что за подобные действия WADA по отношению к нашим спортсменам нужно подавать в суды.

Согласна с ним и первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Она отметила, что подобные случаи – хамство по отношению к нашим атлетам. "Ведь можно было дождаться окончания тренировки!.. Я не могу понять! Они просто срывают занятия нашим девочкам, ведь лед официально дается один раз в день. И девочки остались без тренировки – это хамство по отношению к нашим спортсменам!" – возмущена Бутырская. Вместе с тем она выразила надежду, что случившееся никоим образом не скажется на настроении российских фигуристок.

В свою очередь первый тренер Алины Загитовой Наталья Антипина считает, что нашим спортсменкам инцидент не помещает. "Очередная провокация, потому что наши девочки лучше всех. Я сегодня смотрела утреннюю тренировку. По составу элементов, которые сделали Медведева и Загитова, никто с ними и близко не стоял. Думаю, это тоже вызывает недовольство у кого-то, поэтому и начинаются провокации", – прокомментировала Антипина.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева также уверена, что сорванная тренировка не повлияет на выступление Загитовой. "Раз они так сделали, то имели на это право. Хорошо, что это не произошло непосредственно перед стартом. Алина еще очень юная девушка, думаю, она сумеет прийти в норму, восстановиться. Я уверена, что у фигуристов ничего не найдут. Но давление, конечно, чувствуется", – цитирует спортсменку НСН.



Напомним, Алина Загитова по требованию допинг-офицеров WADA была вынуждена покинуть официальную тренировку на Играх-2018. Контролеры явились к фигуристке и взяли у нее пробу крови. После этого от нее потребовали, чтобы она сдала мочу, однако она физически не смогла этого сделать.

Как писали Dni.Ru, 19 февраля Алина Загитова вернулась в Пхенчхан вместе с коллегами Евгенией Медведевой и Марией Сотсковой. Предыдущую неделю фигуристки провели на сборе в Японии, куда отправились после завершения олимпийского командного турнира, в котором взяли серебряные медали. Золото получила сборная Канады. Бронза досталась спортсменам из США.