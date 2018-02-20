Избившего жену хоккеиста сборной России гонят с Олимпиады

Присутствие Вячеслава Войнова в составе олимпийской хоккейной команды России возмутило журналиста из США. Американец счел, что прошлые конфликты россиянина лишают его права участия в Играх.

Вопрос относительно участия в Олимпиаде-2018 российского хоккеиста Вячеслава Войнова прозвучал на пресс-конференции представителя Международного олимпийского комитета. Корреспондент US Today попросил Марка Адамса прокомментировать присутствие россиянина в Пхенчхане.

"Как Вы можете прокомментировать, что игрок команды OAR Войнов находится тут и выступает в Пхенчхане несмотря на то, что имеет доказанный случай с домашним насилием?" – спросил американец. В свою очередь Адамс заявил, что не располагает информацией по этому делу. И такие вопросы находятся в компетенции федерации хоккея, заключил представитель МОК.

Вячеслав Войнов вернулся в Россию из США в 2015 году. Годом ранее хоккеист попал в полицию по обвинению в домашнем насилии над женой Мартой. Вячеслава приговорили к 90 суткам ареста и трем годам испытательного срока. Игрок был дисквалифицирован НХЛ.

#LAKings #bailey Публикация от Slava Voynov (@slavavoynov26) Июн 21, 2014 в 8:23 PDT

История хоккеиста всплыла уже во время олимпийского матча Россия – США. О Войнове упомянул известный американский комментатор Майк Милбери, отметивший, что "Лос-Анджелес" потерял "отличного защитника". Что характерно, он не давал во время трансляции никаких оценок ситуации с "насилием".

Позже вопрос задал журналист US Today. Однако наблюдатели не понимают, почему Войнова не должны были пустить на Игры. "За что его осудили в США? За мелкое правонарушение. О преступлении в юридическом смысле в постановлении суда речи не шло. Неужели среди нескольких тысяч спортсменов, участвующих в Олимпиаде, нет тех, кто за свою жизнь получал небольшие тюремные сроки?" – пишет обозреватель издания "Спорт-экспресс". Эксперт уверен: тема не стоит выеденного яйца и вряд ли получит серьезное продолжение.