Тихонов назвал выступление России на Олимпиаде жалким

Жалкими, но логичными назвал результаты российских биатлонистов на Олимпиаде в Пхенчхане Александр Тихонов. Четырехкратный олимпийский чемпион уверен: необходимо менять руководство Федерации биатлона и тренеров команды.

Ситуацию в российском биатлоне надо исправлять сейчас, не дожидаясь никаких конференций. Новый сезон следует начинать с новым коллективом, убежден Александр Тихонов. Он подчеркнул, что речь идет не только о руководстве Союза биатлонистов России (СБР) и тренерах, но и об обновленной команде.

Примером для биатлонистов должен стать успех лыжной команды, отметил чемпион. Россияне завоевали серебро в мужской эстафете и бронзу в женской.

"Эти результаты еще раз подтверждают: где работают профессионалы, там есть результат. Огромное спасибо Лене Вяльбе за то, что удержала коллектив, несмотря ни на что и создала отличную атмосферу в команде. Она настоящий профессионал. На фоне этого результаты в биатлоне выглядят жалко, но логично", – написал Тихонов на своем официальном сайте.

На Олимпиаде-2018 лыжники завоевали пять из 11 медалей сборной России. А лучший результат биатлонистов на Играх в Пхенчхане – 15-е место Татьяны Акимовой в индивидуальной гонке, напоминает "Спорт-экспресс".

На протяжении девяти лет российский биатлон, по словам Тихонова, разваливается, а решения не принимаются. "Я в свое время подал в отставку – вынудили. И теперь у нас такой результат", - отметил экс-глава Союза биатлонистов России.

Прокомментировал Тихонов и ситуацию вокруг российского керлингиста, бронзового призера Олимпиады-2018 в дабл-миксте Александра Крушельницкого. Прославленный спортсмен назвал это катастрофой.

"Как можно попасться на мельдонии в такой ситуации? Необходимо провести расследование и понять, как он мог его употребить", – сказал Тихонов. Он уверен: если сейчас правильно не "вырулить" из этого положения, будут проблемы и в дальнейшем.