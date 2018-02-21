Загитова после рекорда на Играх: Тутберидзе меня выгнала

Тренер Алины Загитовой Этери Тутберидзе несколько лет назад выгнала фигуристку из группы. Установившая мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка призналась, что плохо тренировалась.

О сложностях в период подготовки к Олимпиаде-2018 лидер в женском катании рассказала после триумфального выступления осадившим ее журналистам. Вспомнила Загитова и о травмах.

"Три года назад я получила переломы ноги на спартакиаде. Травмы были достаточно серьезные, но я смогла восстановиться. А выгнала меня Этери Георгиевна за то, что я, видимо, плохо тренировалась. Мы уже собирались уезжать домой, пришли просто отблагодарить тренера, и Этери Георгиевна сказала, что можно попробовать продолжить работу", - вспомнила Алина.

Загитова – серебряный призер Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях фигуристов, ранее завоевала звание чемпионки Европы. Ее подруга, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева подчеркнула: на соревнованиях между ними идет напряженная борьба.

"Я много слышала, что о нас говорят, пишут, что мы соперники. На льду, за льдом. Нет, мы дружим, мы девчонки. Мы маленькие девчонки. Мы можем болтать друг с другом о чем угодно. Когда мы на льду – это настоящий спорт, мы должны бороться. На каждом соревновании это действительно маленькая война", – цитирует Медведеву "Р-Спорт".

Чемпионка мира отметила, что более молодые фигуристки из группы Тутберидзе порой демонстрируют в своих программах сложные технические элементы. И это мотивирует подтягиваться, чтобы быть сильнее.

Как писали Dni.Ru, российская фигуристка Евгения Медведева показала блестящее выступление в короткой программе в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане и получила 81,61 балла. Этот показатель стал новым мировым рекордом. Предыдущий – 81,06 балла – тоже принадлежал ей.

Однако спустя несколько минут юная Алина Загитова установила новый мировой рекорд, получив за прокат короткой программы 82,92 балла, передает "Р-Спорт". Она на полтора балла обошла коллегу и теперь имеет весомое моральное преимущество перед произвольной программой. "Я пока не могу это комментировать, но очень рада, что у меня это получилось", – сказала Алина.

Теперь Загитова и Медведева занимают первые и вторые места среди фигуристок на Олимпиаде в Пхенчхане. Противостояние россиянок продолжится в произвольной программе.