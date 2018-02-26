В пробе Крушельницкого нашли лошадиную дозу мельдония

В допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружена рекордная концентрация запрещенного вещества. Детали разбирательства по делу атлета опубликовал Спортивный арбитражный суд (CAS).

Россиянин сдал тест на наличие в организме запрещенных препаратов 12 февраля. Концентрация мельдония в моче спортсмена составила 8069 нанограммов на миллилитр (нг/мл). На следующий день он сдал еще один анализ, который показал снижение уровня вещества до 5721 нг/мл.

Таким образом, зафиксированный показатель препарата, запрещенного в январе 2016 года, является рекордным. К примеру, в организме теннисистки Марии Шараповой, отбывавшей дисквалификацию 15 месяцев, было обнаружено 890 нг/мл, у конькобежца Павла Плужникова, который не был допущен до Игр в Пхенчхане, – 0,7 нг/мл.

Напомним, Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде. Однако в допинг-пробах россиянина нашли мельдоний. В деле разбирался Спортивный арбитражный суд, который в итоге лишил атлета и его супругу бронзовых наград, пишет сетевое издание m24.ru.

Крушельницкий свою вину оспаривать не стал и вернул награду в Международный олимпийский комитет (МОК). Тем не менее суд оставил за ним право обратиться с иском для отмены или сокращения срока дисквалификации.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане проходила с 9 по 25 февраля. Несмотря на то что МОК безосновательно и по надуманным поводам отстранил от соревнований многих российских атлетов, наши спортсмены смогли взять две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей – всего 17 наград. Медали высшей пробы завоевали фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная сборная.