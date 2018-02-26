Западные спортсмены превратили Олимпиаду в секс-карнавал
Оказывается, спортсмены очень любят Tinder. Зная это, компания на все время Олимпиады предоставила им бесплатный доступ к Tinder Gold – расширению с тремя важными преимуществами: возможностью видеть, кто вас лайкнул, еще до свайпа (нажать "влево" – пройти мимо, "вправо" – проявить интерес); пятью суперлайками вместо одного; изменением местоположения.
Согласно статистике на 8 февраля, количество пользователей приложения для знакомств в Пхенчхане выросло аж на 348%. Лайков стало больше на 545%. Мэтчей (совпадения лайков), которые позволяют начать диалог, – на 644% больше. Количество свайпов выросло на 571%, сообщает Sports.ru.
"Одинокие атлеты добавляют себе известное приложение для интимных знакомств. У кого нет профайла, заводят его. Когда ты свайпаешь фотки, то попадаются известные спортсмены, причем не одинокие. У меня нет приложения, потому что я замужем", – рассказала про любовь к Tinder в Олимпийской деревне сноубордистка Алена Заварзина. Более того, в Instagram даже появился аккаунт @tinderpyeongchang, в котором публиковали скриншоты профилей олимпийцев, желающих познакомиться. К моменту блокировки страницы там набралось почти 40 спортсменов. Среди них – саночник из США Джейсон Тердиман, норвежская прыгунья с трамплина Марен Лундбю, канадский горнолыжник Дастин Кук.
Примечательно, что пользователи зачастую меняли местоположение, чтобы знакомиться со спортсменами. Чаще всего такие трюки проворачивали жители США, Швеции, Великобритании, Канады и Швейцарии.
Колоссальный рост посещаемости отмечен и на крупнейшем в мире порносайте Pornhub. Так, в провинции Канвондо, где находится Пхенчхан, его трафик подскочил на 70%. Самые популярные запросы во время Игр: Winter Olympics, Sex Olympics и Nude Olympics. Порнография в Южной Корее запрещена, но доступна. Власти регулярно блокируют порносайты, но те переезжают на новые URL-адреса.
Одна из
самых обсуждаемых новостей перед Играми – количество презервативов для
спортсменов. В корейскую Олимпийскую деревню завезли 110 тысяч презервативов
(по 37 на каждого), что на десять тысяч больше, чем в Ванкувере в 2010-м и в
Сочи в 2014-м. Но есть и ограничения. Так, с 2014 года Международный
олимпийский комитет (МОК) запрещает спортсменам заниматься сексом на улице. А в
некоторых сборных действует запрет на близость с соперниками.
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