Крушельницкий потерял веру после "лошадиной дозы" мельдония

Александр Крушельницкий после вердикта Спортивного арбитража (CAS) потерял веру в "чистый" спорт. Однако Федерация керлинга России не оставит своего атлета и будет бороться, чтобы чиновники Международного олимпийского комитета (МОК) вступились за него и вернули ему медаль.

CAS 26 февраля опубликовал мотивировочную часть своего решения. Сведения о концентрации мельдония в организме российского атлета многих удивили. По данным арбитража, в допинг-пробе Александра Крушельницкого оказалось 8069 нг/мл (нанограммов вещества в одном миллилитре плазмы крови) милдроната. Суд счел такую концентрацию препарата рекордной.

Однако, по данным создателя этого лекарства Иварса Калвиньша, чтобы получить указанную концентрацию препарата, не нужна целая таблетка. Достаточно провести одним кристалликом по стакану, пояснил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"В первый день в пробе 8069 нг/мл, а в другой 5721 нг/мл – это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкое падение. И после такой ситуации падение происходит примерно в два раза. Этим и обусловлена такая разница. И то, что это был вброс этой таблетки, уже сейчас четко понятно", – заявил журналистам Свищев.

Спортивный чиновник отметил заявление главы Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера, который призвал прекратить спекуляции на тему мельдония. Он сравнил этот препарат с аспирином. "Он - член МОК, и я считаю, что к нему должны прислушаться остальные. И здесь нужно относиться к делу не шаблонно – отнимать медаль, а дать время доказать нам, что мы невиновны", – цитирует Свищева "Спорт-Экспресс".

Глава федерации сообщил, что сведения об инциденте собирает Следственный комитет России. Их передадут в Международную федерацию керлинга, которая должна решить, на какой срок спортсмена лишат права участвовать в соревнованиях. Если удастся найти преступника, который "подставил" Крушельницкого, то дисквалификации можно избежать.

"Мы, как федерация, точно доведем это до конца и будем требовать, чтобы чиновники МОК вступились за него и вернули ему медаль. И я думаю, что нам удастся это все доказать. Очень на это надеюсь", – сказал Свищев.

Как писали Dni.Ru, керлингист Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде. Однако в допинг-пробах россиянина нашли мельдоний. В деле разбирался Спортивный арбитражный суд, который в итоге лишил атлета и его супругу бронзовых наград.

Крушельницкий свою вину оспаривать не стал и вернул медаль в МОК. Тем не менее суд оставил за ним право обратиться с иском для отмены или сокращения срока дисквалификации.