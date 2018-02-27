Алина Загитова разбилась в ДТП

Отец олимпийской чемпионки Ильназ Загитов рассказал о несчастном случае, который произошел в семье несколько лет назад. Однажды Алина вместе с матерью попала в ДТП, возвращаясь с тренировки.

Тренер хоккейной команды "Ижсталь" Ильназ Загитов поделился подробностями страшного дня, когда произошла авария. Тогда семья жила в Ижевске.

"Одно время в Ижевске работал только один дворец – льда не хватало, поэтому Лейсан возила дочку за 60 километров в Татарстан, в город Агрыз. Часто два раза в день. Однажды они в аварию попали, но жена не виновата", – приводит слова отца Алины "Советский спорт".

"С второстепенной дороги неожиданно выскочила машина и ударила нашу Toyota в бок – она улетела в кювет, чудом не перевернулась. Мы только с командой на базу заехали, и тут жена звонит: "Мы в аварию попали!" Я сразу на трассу помчался", – вспомнил Ильназ.

К счастью, ни Алина, ни Лейсан не пострадали, разбился только автомобиль. "Машина изрядно была помята. Как могли, отремонтировали", – рассказал Загитов.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) Фев 25, 2018 в 4:46 PST

Как писали Dni.Ru, российская фигуристка Алина Загитова выиграла соревнование одиночниц на Олимпиаде в Пхенчхане. Это была первая золотая медаль России на Играх-2018.

В произвольной программе 15-летняя Загитова набрала 156,65 балла, заняв первое место. После короткой программы юная россиянка также оказалась первой, попутно установив мировой рекорд. Общий балл – 239,57.