Это не Россия: в деле Крушельницкого совершен прорыв
Дмитрий Свищев отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) пошел навстречу российской стороне и предоставил видеоматериалы из гостиниц, где находился Александр Крушельницкий. Возможно, именно там ему был подсыпан мельдоний.
Президент ФКР не исключил, что запрещенный препарат попал в организм керлингиста во время сборов в Стране восходящего солнца. "Круг-то сужается: это или Япония, или Корея", – цитирует его НСН. "Хорошо, что многие чиновники МОК понимают – дело непростое", – добавил Свищев.
"Как только мы узнали о проблеме, сразу подали письмо в Следственный комитет. Уже обратная реакция поступила: в ближайшее время планируются встреча и допросы нас как федерации, будет проводиться работа со спортсменами и всеми, кто был с ними в это время", – рассказал президент ФКР.
Международная федерация керлинга готова подождать с решением о наказании Крушельницкого, отстраненного от соревнований. Организация дала российской стороне возможность подготовиться и собрать доказательную базу невиновности спортсмена.
"Если мы сможем доказать это, по опыту других федераций – он будет оправдан. Прецеденты такие есть. Мы не можем затягивать это дело на годы. На данный момент никто не ограничивает в сроках. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее он вернется в ряды керлинга и будет представлять нашу страну на международных соревнованиях", – цитирует Свищева "Спорт-экспресс".
В мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда о признании россиянина виновным в нарушении антидопинговых правил отмечается, что в его крови обнаружили рекордную дозу мельдония. По словам Свищева, резкое падение за сутки концентрации препарата в организме керлингиста говорит о разовом применении.
Напомним, Александр Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Играх-2018 в дабл-миксте. После того как в допинг-пробах спортсмена нашли следы мельдония, пару лишили медалей.
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