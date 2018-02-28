Роднина пристыдила российского фигуриста за Олимпиаду

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила выступление российских фигуристов на Играх-2018 в Пхенчхане, на которых наша сборная завоевала одну золотую и две серебряные медали. В частности, она раскритиковала неудачи на льду Михаила Коляды.

Роднина отметила, что давно ждет от фигуристов "не только мужского катания, но и мужского поведения". По ее мнению, ребята и близко не показывают той борьбы, что "наши девочки". Спортсменка имела в виду Алину Загитову и Евгению Медведеву.

Досталось от чемпионки и фигуристу Михаилу Коляде за его досадные падения на Олимпиаде в Пхенчхане. "Если бы не Алина с Женей, не было бы у Миши Коляды серебра за командные соревнования. То, как он извалялся на своих выступлениях, – вообще не дело!" – цитирует Роднину "АиФ". Она добавила, что человек должен отвечать за свою работу, поступки и амбиции.

"В женском фигурном катании нам удалось все… То, что создают Медведева и Загитова на льду, – это высокое искусство, которое нельзя перевести на цифру, просчитать. И даже судьям было сложно выбрать кого-то одного. Обе девочки – золотые", – похвалила чемпионка фигуристок. А на результат в парах, по ее словам, повлияло отсутствие Ксении Столбовой и Федора Климова. "Но в конечном итоге это не оправдание. Тарасова и Морозов совершили такие ошибки, которые на Олимпиаде совершать просто нельзя", – заключила легенда российского спорта.

Между тем далеко не все считают, что Михаила Коляду стоит ругать за промахи. Как писали Dni.Ru, такой точки зрения придерживается олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

"Мальчик-то талантливый, все может. На тренировках прыгает четверные, в том числе лутц. А здесь короткую программу провалил. И в произвольной поплыл сразу. Четверной лутц закончился падением, затем недокрутил четверной тулуп… Хорошо, с остальной программой справился. Проявил характер, зацепился за второе место и принес команде важнейшие очки. Да, задачу не выполнил, но изначально расчет был верный", – сказал Плющенко о первом прокате Коляды.