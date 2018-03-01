"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала

Александр Крушельницкий уверен, что бывшая девушка непричастна к разразившемуся скандалу с допингом. Керлингист убежден: его невиновность будет доказана, и он в паре с Анастасией Брызгаловой примет участие в следующей Олимпиаде.

Растиражированная прессой информация не соответствует действительности: бывшая девушка не может быть причастна к тому, что в допинг-пробах Крушельницкого обнаружили мельдоний. Российский спортсмен, лишенный в результате скандала олимпийской бронзы, в этом абсолютно убежден.

"Это было настолько давно, что не стоит и вспоминать об этом. Она (бывшая девушка. – Прим. ред.) никак не связана с допингом. Эта девушка не могла быть причастна к этой истории", – заявил керлингист.

Крушельницкий признался, что сначала принял за шутку новость о том, что в сданных им пробах на допинг обнаружен мельдоний. Позже спортсмен испытал настоящий шок, ведь по своей воле он никаких запрещенных препаратов не принимал.

На Играх 2018 года в Пхенчхане Александр Крушельницкий в паре с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Однако его допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. Спортивный арбитражный суд из-за нарушения антидопинговых правил аннулировал результат россиян, пишет "Р-Спорт".

Федерация керлинга России создала специальную комиссию, задачей которой является расследование ситуации и сбор доказательств невиновности Крушельницкого. Разбирательство ведет и Следственный комитет.

Крушельницкий и Брызгалова надеются выступить на следующих Играх. "Олимпиада была нашей целью, к которой мы шли довольно долго. Через многое прошли, показали хороший уровень игры в стране и мире. Мы были достойны медали, но у нас ее отняли. Хотим еще раз выступить на Олимпийских играх, если нам дадут такую возможность", – поделился планами керлингист с журналистами.

Спортивные чиновники не распространяются о деталях расследования. Как сообщил президент Федерации керлинга Санкт-Петербурга Игорь Минин, им запретили комментировать ситуацию, чтобы не мешать следствию. Отвечая на вопрос, почему Крушельницкий без борьбы вернул олимпийскую медаль, Минин пояснил: спортсмен следовал рекомендациям юристов федерации.