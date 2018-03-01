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Спорт

Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Фото: GLOBAL LOOK press/Ma Ping
В Петербурге прошла пресс-конференция российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, завоевавших бронзу в дабл-миксте на Играх-2018. Во время общения спортсменов с журналистами возникла неловкая ситуация.
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Один из репортеров задал Крушельницкому вопрос: кем является его экс-возлюбленная. "Александр, моя жена, которая смотрит детективные сериалы "След" и "Возвращение Мухтара", сразу сказала, что надо искать женщину, которая вас подставила. Кто ваша бывшая?" – спросил корреспондент керлингиста. Видимо, он имел в виду, что девушка могла быть причастна к скандалу с допингом, найденным в крови спортсмена.

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Однако, не дав мужу ответить, в разговор вмешалась Брызгалова. "Он ее уже не помнит", – цитирует Анастасию "Советский спорт". Крушельницкого смутило поведение супруги, и он поспешил разрядить обстановку. "Это было очень давно, и она никак не связана с керлингом. Она не могла никак повлиять на эту ситуацию", – сказал спортсмен.

Как писали Dni.Ru, на Играх-2018 года в Пхенчхане Крушельницкий в паре с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Однако его допинг-проба дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний. Спортивный арбитражный суд из-за нарушения антидопинговых правил аннулировал результат россиян.

Федерация керлинга России создала специальную комиссию, задачей которой является расследование ситуации и сбор доказательств невиновности Крушельницкого. Разбирательство ведет и Следственный комитет.

Автор: Людмила Фоканова1 марта 2018, 17:51
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