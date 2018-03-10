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Спорт

Главный тренер оценил срыв биатлониста Шипулина

Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kalle Parkkinen
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал слова Антона Шипулина о том, что нынешняя команда биатлонистов – самая слабая. Он уверен, что заявление было сделано под влиянием эмоций.
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Причиной резких слов российского биатлониста мог стать эмоциональный срыв. Поэтому главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рекомендовал обсуждать этот вопрос с холодной головой.

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"Здесь не надо спешить, может быть, на эмоциях Антон сказал, что у нас слабейшая команда", – цитирует радиостанция "Говорит Москва" наставника российских биатлонистов. Он добавил, что оценку необходимо давать по самому главному старту – Олимпийским играм. Однако в 2018 году на них сложилась ситуация, при которой далеко не все спортсмены смогли принять участие в соревнованиях, а на отправившихся в Пхенчхан оказывалось беспрецедентное давление.

"Кто-то мог не выдержать. Тем более, у нас сложный технический вид спорта, здесь очень сильно влияет психология", – уверен Александр Касперович. "Я бы не сказал, что у нас одна из слабейших команд за последние годы. У нас есть лидер – Антон, он доказал это, сейчас вот хороший результат показал, высокий. У нас есть молодежь, которая сегодня выступала на чемпионате Европы, где завоевала восемь золотых медалей. Там медалей целый вагон и тачка. У нас выступали на чемпионате Европы в Италии, в Риднау вторые команды, мы тоже выиграли его", – напомнил он.

"Другое дело, что мы не можем до конца раскрыться. Но я считаю, что команда есть, и нужно сплотиться, найти те моменты, где мы проигрываем", – подчеркнул главный тренер сборной России по биатлону. В качестве одной из причин не самых высоких показателей спортсменов он указал на то, что часто соперничество идет не со сборными других стран, а внутри команды. "И тренерские кадры, и руководство борется. Нужно найти объективные причины, где мы проигрываем и в чем", – рассказал Александр Касперович.

Напомним, ранее в фильме "Отстраненные" на телеканале "Матч ТВ" Антон Шипулин дал разгромную оценку сборной России по биатлону. "Нет результатов – значит, мы слабее остальных", – объяснил он. Самого спортсмена не допустили до участия в Олимпиаде в Пхенчхане. После завершения Игр, в спринте на этапе Кубка мира в финской Контиолахти он занял первое место.

Автор: Геннадий Куприянов10 марта 2018, 16:26
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