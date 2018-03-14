Англичане взбунтовались из-за решения Мэй

Футбольная ассоциация Англии (FA) провела совещание, посвященное возможному бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. FA выступила против игнорирования мундиаля.

Спортивная организация приняла решение о невмешательстве футболистов и болельщиков в политические конфликты. Однако бойкот возможен в том случае, если Министерство иностранных дел Великобритании придет к выводу, что в России безопасность игроков и членов делегации будет под угрозой, сообщает Daily Mail.

Отметим, 15 марта на вопросы по поводу участия сборной Англии в соревнованиях ответит тренер команды Гарет Саутгейт. Руководство FA настаивает, что он при этом должен будет избежать политических комментариев.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не будут присутствовать на футбольном чемпионате в России. Таким образом они хотят выразить протест в связи с делом об отравлении экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля.

Кроме того, выступая перед парламентариями, Мэй заявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломата. Также страна отозвала приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову посетить Лондон.

Напомним, 4 марта 2018 года в одном из районов Лондона у торгового центра были найдены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка во время пробежки. Следов насилия на их телах не было. Между тем свидетели заявили, что Сергей и Юлия лежали на земле и совершали "беспорядочные движения руками, глядя в небо". Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом. В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в случившемся Россию.