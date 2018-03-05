Знаменитый футболист вынуждает свою мать бомжевать

Полузащитник лондонского "Арсенала" Эйнсли Мэйтленд‐Найлс вынуждает свою мать жить в трехметровом контейнере без окон и санузла. 38-летняя женщина до сих пор не понимает, что она сделала не так.

Джули Найлс считает, что деньги испортили ее сына. Эйнсли мог бы купить ей квартиру, потратив всего две зарплаты, но он не хочет помочь. Футболист живет вместе с братом в апартаментах стоимостью 700 тысяч фунтов в одном из районов Северного Лондона.

Джули призналась: несмотря ни на что, она любит сыновей и прощает им безразличие. Спортсмен ситуацию пояснить отказался, в клубе "Арсенал" тоже никак не прокомментировали происходящее, сообщает The Mirror.



Эйнсли Мэйтленд-Найлс родился 29 августа 1997 года в одном из предместий Лондона. На сайте "Арсенала" указано, что он стал воспитанником Hale End Academy в возрасте девяти лет. Однако в одном из видео, представленном на официальном канале на YouTube, футболист заявляет, что тренируется в академии с шести.

Парень проявил себя с лучшей стороны. Вместе с командой U-17 он завоевал 3 Кубка Англии и однажды был признан Игроком года в академии "канониров". В сезоне 2012/2013, в 15-летнем возрасте, начал регулярно выступать за команду 18-летних, с которой добавил в свою личную наградную статистику еще два кубка страны.



Сегодня 20-летний Мэйтленд-Найлс зарабатывает 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В этом сезоне спортсмен сыграл в 21 матче за "канониров" во всех турнирах.