Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду

Расследование по делу о коррупции в отношении бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака ударило по Международному олимпийскому комитету (МОК). Спортивных чиновников подозревают в том, что они получили взятку за выбор Пхенчхана столицей Олимпиады-2018.

В списке подозреваемых, который составили следователи, 27 членов МОК. В деле, кроме имени экс-президента Ли Мен Бака, фигурирует и технологический гигант Samsung. Предполагается, что чиновники МОК поддержали кандидатуру Южной Кореи на проведение Игр в обмен на "маркетинговые контракты и соглашения о спонсорстве".

Напомним, что 9 апреля Ли Мен Баку, который возглавлял Южную Корею в 2008-2013 годах, предъявили обвинения в коррупции в особо крупных размерах. Ему вменяют 16 случаев нарушения закона: взятки на 10,4 миллиона долларов, махинации и уклонение от уплаты налогов.

А преемнице Бака на посту президента, Пак Кын Хе, уже зачитали приговор. За коррупцию, превышение должностных полномочий и раскрытие государственной информации она получила 24 года тюрьмы.

Председатель концерна Samsung Ли Гонхи до прошлого года также числился в списках членов МОК. В 2008 году южнокорейские власти привлекали его к суду по обвинениям в коррупции – однако неожиданно оправдали. Высказывались предположения, что Сеул закрыл глаза на его грешки именно в надежде, что он поспособствует выбору Пхенчана столицей Олимпиады-2018, пишет Insidethegames. По мнению экспертов, учитывая суровый приговор экс-президенту Южной Кореи, можно ожидать, что члены МОК не отделаются легким испугом.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане проходила с 9 по 25 февраля. Игры были омрачены допинговым скандалом. Несмотря на то что МОК безосновательно и по надуманным поводам отстранил от соревнований многих российских атлетов, наши спортсмены смогли взять две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей – всего 17 наград. Медали высшей пробы завоевали фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная сборная.