Педофильский скандал в биатлоне: обвиненный тренер сделал заявление

Грязная история о сексуальных домогательствах тренера Сергея Тутмина к юной биатлонистке Анне Моисеевой получила продолжение. Мужчина не спешит делиться подробностями.

Сергей Тутмин, обвиненный 17-летней спортсменкой, отказался разговаривать на эту тему. "Комментировать эти обвинения я не собираюсь", – цитирует тренера "Спорт-Экспресс".

Отказались от заявлений на этот счет и в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Тем временем историей заинтересовались правоохранители. Следственный комитет России (СКР) начал проверку информации о домогательствах со стороны тренера.

По словам старшего помощника главы СКР по региону Ольги Врадий, от матери несовершеннолетней спортсменки поступило заявление "о совершении в отношении ее дочери преступления со стороны тренера, который неоднократно понуждал девочку к действиям сексуального характера и предлагал вступить с ним в интимные отношения, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями, вплоть до исключения из команды". "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", – цитирует Врадий РБК.

17-летняя российская биатлонистка Анна #Моисеева рассказала о том, что подверглась домогательствам со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея #Тутмин.https://t.co/Umtz3MNB5R pic.twitter.com/5kVE0ngyUR — Биатлон Украины (@ukrbiathlon) 26 апреля 2018 г.

Ранее 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала, что старший тренер Центра спортивной подготовки (ЦСП) Московской области Сергей Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, обещая место в сборной региона. Тутмин уже уволился из ЦСП по собственному желанию.