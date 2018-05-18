Кабаева дала провалившейся Загиотвой ценный совет

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в откровенном интервью рассказала, какой совет дала фигуристке. Спортсменка созвонилась с юной тезкой после ЧМ-2018.

Кабаева призналась, что общалась с Алиной Загитовой после неудачного выступления фигуристки на чемпионате мира по фигурному катанию. По словам гимнастки, когда 15-летняя девушка стала олимпийской чемпионкой, она очень болела за нее.

А после провала на ЧМ, старшая коллега дала Загитовой ценный совет. "После неудачного выступления Алины на чемпионате мира я созванивалась с ней и сказала: "Ни в коем случае не расслабляйся, не расстраивайся. Это твой такой путь и если сдашься, то будешь просто олимпийской чемпионкой, а так ты можешь стать личностью", – сказала Кабаева в интервью телеканалу "Звезда".

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