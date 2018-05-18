Кабаева дала провалившейся Загиотвой ценный совет
Кабаева призналась, что общалась с Алиной Загитовой после неудачного выступления фигуристки на чемпионате мира по фигурному катанию. По словам гимнастки, когда 15-летняя девушка стала олимпийской чемпионкой, она очень болела за нее.
А после провала на ЧМ, старшая коллега дала Загитовой ценный совет. "После неудачного выступления Алины на чемпионате мира я созванивалась с ней и сказала: "Ни в коем случае не расслабляйся, не расстраивайся. Это твой такой путь и если сдашься, то будешь просто олимпийской чемпионкой, а так ты можешь стать личностью", – сказала Кабаева в интервью телеканалу "Звезда".
Материал дополняется
Молодую пианистку вышвырнули без вещей
Сообщают, что пара не может официально аннулировать брак из-за финансовых разногласий
Юморист заявил о своем родстве с Филиппом Киркоровым
Сын просит спасти актрису от алкоголизма