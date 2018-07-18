Экс-футболист сборной России после эфира "Матч ТВ" избил знаменитого журналиста
Редакция "СЭ" уже выразила возмущение и пообещала поддержку своему сотруднику, а поведение Кирьякова назвала недопустимым. Там отметили, что предоставляют трибуну самым разным людям из мира футбола. Всегда давали слово и Кирьякову, но после нападения на Рабинера этот человек для "СЭ" – персона нон грата.
"Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю", – сказано в заявлении "СЭ".
Инцидент произошел возле студии "Матч ТВ" – эксперты были приглашены в качестве гостей. Кирьяков спросил Рабинера, не хочет ли тот ему что-то сказать, и ударил обозревателя по лицу. Драчунов пришлось растаскивать сотрудникам телеканала.
Возвращение к реалиям российского футбола получилось у меня своеобразным. После выступления в прекрасной студии Матч ТВ "Мяч" на Воробьевых горах, где мы с Александрами... https://t.co/ueRM6dBI4X— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 17 июля 2018 г.
Экс-главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков винит своего оппонента. "Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить", – цитирует его издание Sports.ru
#Футбол. #СергейКирьяков: "Арсенал" разочарован работой судейской бригады"— Sport.Ru (@sport_ru_portal) 19 марта 2017 г.
Главный тренер "Арсенала" #СергейКирь https://t.co/RB8rPhLDj9 pic.twitter.com/xCd691umFN
Бывший футболист не желает повторять высказывания Рабинера, утверждая, что это сплошь нецензурные выражения. По словам Кирьякова, журналист сам на него бросался – оттуда и синяк под бровью. Кирьяков готов обсудить ситуацию, но первый шаг делать не собирается.
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