Подробности шокирующей смерти фигуриста Дениса Тена
По словам врачей, Тен поступил в клинику в состоянии клинической смерти. "В течение более двух часов проводилась сердечно-легочная реанимация. Все усилия были брошены на спасение жизни. Но, к сожалению, смерть все-таки наступила", – рассказал заместитель главного врача Центральной городской клинической больницы Ержан Куттыгожин.
Медик добавил, что скорая помощь прибыла на место происшествия в кратчайшие сроки, передает Tengrinews.kz. "Была оказана полностью квалифицированная помощь, но, тем не менее, зона локализации раны – в зоне крупных сосудов", – сообщил он.
Казахстанские правоохранители, в свою очередь, также поделились имеющейся на данный момент информацией. "После поступления сообщения наши сотрудники сразу выехали на место с применением всех тех средств, которые у нас есть, изъяты все вещдоки, которые будут приобщены к уголовному делу", – сообщил исполняющий обязанности начальника следственного управления Акылбек Уметалиев.
Правоохранители подчеркнули, что в их распоряжении – описание напавших на Тена, сообщает NUR.KZ. Однако в интересах следствия его пока не обнародовали.
Как рассказал очевидец, на месте нападения большое скопление полицейских. Кроме того, он также заметил следы крови на асфальте.
Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения. Известно, что спортсмен отбивался от двух неизвестных, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. В результате потасовки фигуристу нанесли удар ножом.
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