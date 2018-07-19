"Пусть сдохнут эти твари": Ягудин резко высказался об убийстве Тена
Заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин крайне болезненно отреагировал на смерть коллеги по цеху. "Да простят меня люди, но это *********!!!!!! Ушел не просто фигурист, а часть нас!!!! Часть меня!!!!!! Как?!?!?!?!?!? Зачем!?!?!?!? ............... просто нет слов........ Пусть сдохнут эти твари, кто причастен, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказался он в своем Instagram.
Не промолчала и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Она вспомнила, каким трудолюбивым и целеустремленным был молодой спортсмен. "Я не могу разговаривать после таких новостей... у меня нет слов... я с этим человеком каталась вместе! Я знаю очень многое про него! Какой он трудоголик, как он изучал все!" – выразила эмоции фигуристка.
Заслуженный тренер России Алексей Мишин также поделился памятью о Денисе. Он заявил, что фигурист запомнится как достойный человек, блестящий спортсмен и отличный сын.
Я не могу разговаривать посе таких новостей... у меня нет слов... я с этим человеком каталась вместе! Я знаю очень многое про него! Какой он трудоголик,как он изучал все! У него должны учится все спортсмены,кто действительно любит спорт... такой как он - единственный! И слово БЫЛ вообще не могу произносить... Тетя Оксана,держитесь! Я не представляю ваши чувства... когда мать хоронит ребёнка... это вообще неправильно... ЦАРСТВО НЕБЕСНОГО ТЕБЕ ДЕНИС! P.S после таких новостей ещё больше начинаешь ценить то,что у тебя есть! И плевать хотела на все ошибки! Жизнь коротка для мучений! Радуйтесь ей,пока она есть! Не знаешь что будет завтра! Когда сегодня может быть последним днём в твоей жизни....
Трехкратный призер чемпионатов Европы российский фигурист Максим Ковтун, в свою очередь, выразил надежду, что виновные в смерти бронзового призера Олимпиады 2014 года понесут заслуженное наказание. "Я надеюсь, что этих ублюдков найдут, они ответят за это. Покойся с миром", – сказал Ковтун в видео, опубликованном в Сети.
Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения. Известно, что спортсмен отбивался от двух неизвестных, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. В результате потасовки фигуристу нанесли удар ножом.
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