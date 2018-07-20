Убийцы кололи Тена в ногу и ягодицу

Олимпийский призер, фигурист Денис Тен получил множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области. Также зафиксированы ссадины на лице, руках и ногах.

По словам вице-министра здравоохранения Казахстана Ляззат Актаевой, посмертный диагноз говорит о том, что у спортсмена был геморрагический шок и произошла клиническая смерть. Ранения Тена были просто несовместимы с жизнью.

Как отметила вице-министр, большая кровопотеря у фигуриста была вызвана повреждением крупного сосуда. Приехавшая на место преступления бригада скорой помощи обнаружила лужу крови размером метр на полтора. Актаева пояснила: при повреждении бедренной артерии невосполнимая кровопотеря наступает в течение двух-трех минут, передает Tengrinews.kz.

Однако бывший реаниматолог Асель Баяндарова считает, что Дениса Тена можно было спасти. "К несовместимым с жизнью травмам относятся отрыв головы от туловища и отрыв верхней половины туловища от нижней. Во всех остальных случаях надо бороться", – написала эксперт в Instagram.

Напомним, что Дениса Тена убили 19 июля. Два злоумышленника пытались снять зеркала с машины спортсмена, тот попытался остановить преступников. Фигуриста ударили ножом в бедро, попав в артерию. Денис потерял много крови. Спасти его врачам не удалось.

Как писали Dni.Ru, полицейские задержали одного из преступников. Им оказался 24-летний Нуралы Киясов, который уже признался в содеянном. Его сообщник Арман Кудайбергенов находится в розыске.