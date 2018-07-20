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Спорт

Зарезавший Дениса Тена вор разрыдался после убийства

Денис Тен. Фото: GLOBAL LOOK press/Mutsu Kawamori
Беспрецедентная расправа над молодым фигуристом Денисом Теном поразила не только общественность, но и самих убийц. Очевидец встретил на месте преступления одного из грабителей, который плакал навзрыд. 
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Бизнесмен Кайрат Кудайберген рассказал, как приехал возложить цветы на место трагедии с Денисом Теном. Неожиданно скорбящие увидели огромное количество полицейских, прокуроров, а также убийцу фигуриста в окружении отряда СОБР.

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Сообщается, что подозреваемого в преступлении привезли на место нападения. "Шел и плакал, прикрывая лицо листом бумаги формата А4. Следователь спрашивал все в деталях. Убийца отвечал, хотя хотел просто молчать", – поведал очевидец. 

Более того, бизнесмен заявил, что напавшие на Тена грабители – недалекого ума люди, совершившие в своей жизни роковую ошибку. "Я видел настоящих убийц и грабителей-рецидивистов. Этот же парень худощавого телосложения был мелким вором. Я не знаю, о чем он думал, занося нож, но, мне кажется, точно не об убийстве юного таланта", – объяснил он.

Стоит отметить, что состояние родителей погибшего спортсмена в данный момент ужасное. Они раздавлены горем, передает Tengrinews.kz.

По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Юрий Александрович и Оксана Алексеевна воспитали замечательного сына, ставшего достойным примером для молодежи. Виновные в совершении этого преступления будут наказаны по всей строгости закона, добавил он.

Напомним, что Дениса Тена убили 19 июля. Два злоумышленника собирались снять зеркала с машины спортсмена, тот попытался остановить преступников. Фигуриста ударили ножом в бедро, попав в артерию. Денис потерял много крови. Спасти его врачам не удалось.

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Автор: Михаил Вштанов20 июля 2018, 16:45
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