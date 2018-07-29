Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство

Уехавшая в Канаду к новому тренеру девушка решила порадовать подписчиков новым снимком. Однако такой реакции она не ожидала.



Евгения Медведева, которая по итогам прошлого сезона ушла от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, продолжает подготовку к соревнованиям. Девушка выкладывает в соцсети не только снимки с тренировочным процессом, но и длится впечатлениями о жизни в североамериканской стране.



На этот раз Евгения опубликовала снимок, где она пьет сок. Подпись к фото была на английской языке, что и возмутило ее подписчиков в Instagram. "По-русски писать уже не модно", – отметил поклонник. "Жень, пиши лучше на русском", - посоветовал другой. Другие просто упрекнули ее в том, что она специально не пишет посты на русском языке. Однако, нашлись и те, кто был более тактичен. "Женя, а можно писать еще по-русски (для возрастных твоих поклонников, которые не понимают английского языка)", – добавила женщина.

Отметим, что Медведева назвала композцию, под которую планирует откатать произвольную программу. Она будет представлена под композицию Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул. Произвольная программа будет исполняться под мелодии Mumuki (первая часть) и Libertango (вторая часть) виолончелиста Йо Йо Ма. Хореографом обеих программ выступил Дэвид Уилсон.