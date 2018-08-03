Шокирующие детали тайной жизни тренера Тутберидзе
У Тутберидзе растет 14 летняя наследница Диана. Девочка обладает очень необычной для русского уха фамилией – Дэвис. Дочка именитого тренера родилась в США. С 1992 по 1998 год Этери работала тренером и выступала в ледовых шоу в Америке.
Однако девочка родилась уже после того, как наставница фигуристов вернулась в Россию – в 2003 году. Роды на чужбине Тутберидзе объяснила желанием произвести малышку на свет на родине ее американского отца.
Однако в спортивной тусовке поговаривали, что настоящим родителем Дианы является бывший конькобежец Сергей Буянов, с которым Тутберидзе познакомилась, когда он уже был женат на известном тренере Елене Буяновой. Мол, Тутберидзе намеренно ухала за границу, чтобы скрыть этот факт от общественности. Однако доказательств этим слухам нет.
Также в ходе американского периода своей карьеры Этери стала свидетелем шокирующего события. 9 апреля 1995 года в Оклахоме мощный взрыв заминированного автомобиля стер с лица земли федеральное здание имени Альфреда Марра. Напротив места теракта находился приют, в котором из-за сложного материального положения жила наставница.
Тогда Тутберидзе пострадала из-за осколков стекла, от выбитых взрывной волной окон. "Не знаю, как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены. Всех ребят увезли. Закричали о второй бомбе. Люди побежали, а я так и стояла. Вид у меня был потерянный: в сланцах, с полотенцем, зубной щеткой", – цитирует тренера Газета.ru.
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