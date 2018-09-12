"Зачем это нужно": Авербух вскипел из-за гея-тренера Медведевой

Рассказы канадских специалистов о якобы имевших место скандалах Евгении Медведевой с прежним тренером имеют политический подтекст. Брайану Орсеру стоило бы чаще благодарить Этери Тутберидзе, воспитавшую такую фигуристку, уверен Илья Авербух.

Известный фигурист и хореограф Илья Авербух посоветовал пропускать мимо ушей разговоры о противостоянии Евгении Медведевой и Алины Загитовой, а также о воспитавшем их тренере Этери Тутберидзе. Специалист подчеркнул, что Женя – "кристально чистая девочка", которая ежедневно пашет на тренировках. А кто-то за ее счет решает свои вопросы.

Евгения Медведева после Олимпиады в Пхенчхане покинула группу Этери Тутберидзе и уехала в Канаду, к наставнику Брайану Орсеру. На днях друг специалиста Даг Хау рассказал, что у Тутберидзе и Медведевой произошел серьезный конфликт. Якобы тренер "послала Евгению рожать детей" – она была уверена, что после Пхенчхана Женя больше ничего не добьется.

Авербух убежден, что на таких вбросах не стоит акцентировать внимание, тем более если в них есть политический подтекст. "Есть ведь тенденция в мире, что в России все авторитарное, никому не дают слова сказать. Я постановщик трех программ Жени. Мы же советовались, вместе выбирали музыку, сто раз обговаривали нюансы. Женя каталась, импровизировала, делилась мнением. И это смешно, когда канадец заявляет такое", – цитирует российского специалиста "Советский спорт".

"Любое интервью Орсера должно начинаться со слов: "Спасибо, Этери, за прекрасную девочку! Я счастлив, что могу раскрывать дальше ее талант!" – убежден Авербух. Он подчеркнул: 90% того, чем пользуется сейчас тренер Медведевой, пришло из России – от Тутберидзе.