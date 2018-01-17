Найден способ "убить" любой iPhone

Владельцы гаджетов от компании Apple столкнулись с новой угрозой. Любой из них гарантированно отключится, если открыть специальную ссылку.

"Убить" любой iPhone и даже MacBook можно с помощью ссылки, которую, подшучивая, пересылают друг другу пользователи "яблочных" устройств. Операционные системы от Apple зависают или отключаются, если попытаться перейти по следующему адресу: iabem97.github.io/chaiOS.

Послание уже прозвали ссылкой смерти, но на самом деле все не так серьезно. Достаточно перезагрузить устройство, чтобы его работоспособность полностью восстановилась. Соображений о том, почему ссылка выключает гаджеты, у экспертов пока нет.

В интернете и раньше появлялись сообщения о "ссылках смерти". Apple обычно реагирует на проблему спустя некоторое время, выпуская обновление безопасности, сообщает 9to5Mac.

Как писали Dni.Ru, японская компания выпустила "убийцу iPhone X". Sharp показала аналог iPhone X с ценником в три-четыре раза ниже. Главным отличием нового смартфона Aquos S3 от флагмана Apple будет отсутствие технологии Face ID. Сегодня iPhone X стоит в России порядка 80 тысяч рублей. Aquos S3 составит ему серьезную конкуренцию.

Гаджет оснащен 5,9-дюймовым безрамочным экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей, двойной основной камерой на 12 и 13 мегапикселей, а также фронтальной на 16 мегапикселей. Слот для карт памяти microSD составляет 256 гигабайт, сообщает сайт Akket.com. Внешне новинка очень похожа на iPhone X. В модели есть сканер отпечатка пальца.